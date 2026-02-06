Corrientes: tareas de mejora urbana, limpieza en ruta 5, avenidas y accesos estratégicos

Para mejorar la circulación de los vehículos en las rutas y calles correntinas, el municipio realizó un operativo integral de limpieza en la zona de la Ruta N° 5. Durante la jornada se llevaron adelante tareas de barrido, corte de pasto, despeje de ramas y mantenimiento general, buscando mejorar las condiciones del espacio público y garantizar una circulación más segura en esta importante arteria.

Estas tareas forman parte de un plan sostenido que se viene desarrollando de manera paralela en distintos puntos estratégicos, incluyendo avenidas y accesos principales.

Principales accesos

“Estos trabajos se suman a los que venimos realizando de forma paralela en distintas avenidas y accesos principales de la ciudad como ser la Av. Colón, Av. JR Fernández y Av. Milán. Le recordamos a los vecinos que eviten tirar basura en lugares y horarios que no correspondan”, explicaron desde el municipio.

Además, recordaron la importancia de la colaboración vecinal para mantener en condiciones los espacios comunes, solicitando evitar arrojar basura en lugares no habilitados y fuera de los horarios establecidos.