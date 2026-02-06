Quedan 62 escuelas en todo Corrientes por conectar con internet

El plan de conectividad educativa en Corrientes continúa avanzando y ya son sólo 62 las escuelas que faltan conectar a Internet en toda la provincia. Así lo confirmó a El Litoral el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, quien destacó que se trata de los establecimientos más complejos de alcanzar por su ubicación geográfica, pero aseguró que el objetivo es completar el proceso durante este año.

Disminuir la brecha digital

“Sólo nos falta 62 establecimientos para que estén todas conectadas. Estas escuelas son las más complicadas de llegar, pero este año vamos a terminar”, señaló el funcionario en diálogo con El Litoral, al referirse al estado actual del programa.

La iniciativa combina dos estrategias para garantizar el acceso a la conectividad en el sistema educativo, la instalación de fibra óptica en zonas urbanas y la conexión satelital a través de Starlink en áreas rurales o de difícil acceso. Esta última alternativa permite llevar internet a parajes donde la infraestructura tradicional no logra llegar.

En mayo del año pasado, el proceso registró demoras debido a la falta de insumos tecnológicos clave. En ese momento eran alrededor de 100 las escuelas que aún no contaban con servicio. Según explicó Breard, los equipos satelitales necesarios provienen del exterior, lo que generó retrasos en su distribución e instalación.

Escuelas rurales con internet

A principios de abril de 2024, la empresa TelCo informó que el avance ya alcanzaba a 32 municipios y unas 1.500 escuelas conectadas en toda la provincia. Además, se firmó un convenio con Arsat para intercambiar infraestructura de fibra óptica y ampliar el alcance del servicio, lo que permitió acelerar el despliegue en distintos puntos del territorio.

El sistema Starlink, en particular, ya había sido probado durante 2024 en dos escuelas rurales con resultados positivos. Una de ellas se encuentra en el paraje Malezal, en la localidad de Esquina, y la otra en Monte Grande, en la isla Apipé Grande. En ambos casos, la señal fue recibida de manera óptima, permitiendo una conexión estable en zonas donde antes era prácticamente imposible acceder a Internet.

Estos equipos satelitales ofrecen velocidades de hasta 200 megas de subida y bajada, lo que permite el desarrollo de actividades educativas digitales, clases virtuales y acceso a contenidos pedagógicos en sectores donde la conectividad era una deuda histórica.

Desde el área de Infraestructura Escolar remarcaron que el tramo final del plan implica llegar a instituciones ubicadas en parajes alejados, con dificultades logísticas y de acceso. Sin embargo, sostienen que, una vez superada esta etapa, Corrientes contará con la totalidad de sus escuelas conectadas, reduciendo la brecha digital y fortaleciendo el acceso a la educación en toda la provincia.