Ramiro Amarilla fue elegido como capitán de Yacaré XV

Corrientes vivirá este sábado una jornada de rugby internacional. En las instalaciones del Aranduroga Rugby Club se medirán Yacaré XV y Capibaras XV en un amistoso de cara al inicio del Súper Rugby Américas 2026. La jornada que dará inicio a las 14.30 también contemplará encuentros entre el local y Curne, con sus planteles superiores y M19.

Las franquicias de Paraguay y la región Litoral de Argentina decidieron confrontar en Corrientes en la parte final de la preparación para el certamen que dará inicio el 20 del presente mes.

El duelo internacional dará inicio a las 17 y se diagramaron 3 tiempos de 35 minutos cada uno. La intención de los cuerpos técnicos es poner en cada etapa a 15 jugadores diferentes, para darle rodaje a la totalidad de los planteles donde estarán los correntinos Ramiro Amarilla y Jerónimo Gómez Vara.

La novedad en Yacaré XV, la franquicia que representa a la Unión Paraguaya, se dio con la elección de Ramiro Amarilla como su nuevo capitán.

Amarilla nació y se formó en Mercedes donde aprendió el rugby en el Club Hípico Pay Ubre, pasó por Taraguy y de allí cruzó a Asunción para jugar en el club San José e inicialmente como invitado con Olimpia Lions en 2022, la primera franquicia paraguaya, y luego ya como jugador clave en Yacare XV.

“El objetivo sigue siendo el mismo, llegar lo más lejos posible. El año pasado nos quedamos con el gusto amargo de no llegar a semifinales”, relató Amarilla.

Este año, la vara se elevó y, dice el “Colo” Amarilla, “todas las fechas van a tener más intensidad y la competencia va a ser brutal. Vamos a seguir la línea de juego del año.”

La continuidad es clave para el equipo con base en Asunción no tendrá a Ricardo Lefort como head coach, cargo que tomó su asistente Ramiro Peman.

“El Súper Rugby Américas ha sido muy exitoso como plataforma de desarrollo para el rugby internacional,” destaca. El año pasado, Paraguay derrotó a Brasil y quedó tercero en el Sudamericano de Mayores mientras que su plan de Alto Rendimiento sigue dando resultados positivos.

“Buscamos que los hinchas se sientan identificados con el equipo. Intentamos contagiar en los clubes nuestra pasión y de ahí que se empiezan a involucrar más; desde que llegué el rugby paraguayo ha crecido en todos los sentidos.”

El buen juego constante y liderazgo que fue logrando con el correr de los años, lo convierte en el capitán ideal para este renovado Yacare XV.

“Ser elegido capitán es una muy linda noticia. Sin duda voy a dar lo mejor que tenga; me siento muy acompañado y es un desafío gigante,” cerró.

Para Capibaras XV, franquicia que reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos será su primer partido como equipo dado que en el 2026 tendrá su debut en el Súper Rugby Américas.

El entrenador Nicolás Galatro confirmó las tres formaciones de Capibaras para un encuentro histórico. En el equipo que disputará el tercer tiempo, estará el correntino Jerónimo Gómez Vara integrando la tercera línea del equipo.

El correntino se inició en San Patricio para después pasar a Atlético del Rosario. Desde allí saltó a la Major League Rugby de los Estados Unidos. El delantero también tuvo su paso por los seleccionados nacionales. Jugó con Los Pumitas y en Argentina XV.

Preparación Cebra

La jornada sabatina dará inicio con el duelo entre Aranduroga y Curne que se están preparando para la competencia de la Unión de Rugby del Nordeste y el Regional, mientras que los universitarios también jugarán el Torneo del Interior A de la Unión Argentina de Rugby.

Desde las 14.30, se medirán los planteles M19 y superiores.

Venta de entradas

Las entradas para la jornada internacional en cancha de Aranduroga se pueden conseguir de manera anticipada en el sitio: https://centralticket.net.

En el tercer tiempo se anunció la actuación de Dj Lautaro Gorostegui.

El ingreso por persona se fijó en $8.000 y también se estableció una promoción de 5x4 a $32.000. Además, el estacionamiento por vehículo tendrá un valor de $8.700

En puerta, el costo de las entradas para las personas y vehículos será de $10.000 y solamente se podrá pagar en efectivo.

