†

LUIS DANTE GASPARINI PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 04/02/2026, a los 80 años. Sus sobrinos Juan Dante y María Zalazar participan con profundo dolor su fallecimiento. Ya descansas al fin. Siempre estarás en nuestros corazones tío querido. Que brille para ti la Luz que no tiene fin. c/051

†

LUIS DANTE GASPARINI PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 04/02/2026, a los 80 años. Administración LT participa con hondo pesar el fallecimiento del tío de la Sra. Eugenia y el Sr. Dante, Acompañandolos en este difícil momento. Rogamos elevar una oración por el eterno descanso de su alma. c/051

†

LUIS DANTE GASPARINI PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 04/02/2026, a los 80 años. Luis Linares participa con gran pesar el fallecimiento del tío de Eugenia y Dante, acompañándolos en este difícil momento y elevamos una plegaria por el descanso eterno de su alma y el pronto consuelo de sus seres queridos. c/051