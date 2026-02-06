¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Funebres

LUIS DANTE GASPARINI PELLEGRINO

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 00:00

LUIS DANTE GASPARINI PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 04/02/2026, a los 80 años. Sus sobrinos Juan Dante y María Zalazar participan con profundo dolor su fallecimiento. Ya descansas al fin. Siempre estarás en nuestros corazones tío querido. Que brille para ti la Luz que no tiene fin. c/051

LUIS DANTE GASPARINI PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 04/02/2026, a los 80 años. Administración LT participa con hondo pesar el fallecimiento del tío de la Sra. Eugenia y el Sr. Dante, Acompañandolos en este difícil momento. Rogamos elevar una oración por el eterno descanso de su alma. c/051

LUIS DANTE GASPARINI PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 04/02/2026, a los 80 años. Luis Linares participa con gran pesar el fallecimiento del tío de Eugenia y Dante, acompañándolos en este difícil momento y elevamos una plegaria por el descanso eterno de su alma y el pronto consuelo de sus seres queridos. c/051

