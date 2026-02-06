Monzón jugará la final de dobles en Palm Coast

El tenista correntino Ignacio Monzón buscará este sábado su décimo cuarto título de dobles cuando dispute la final del M15 de Palm Coast, Florida, Estados Unidos.

Los argentinos de 28 años Monzón y Fermín Tenti vencieron este viernes a la dupla compuesta por James Connel (Gran Bretaña) y Patrick Kotan (Australia) por 6-4, 2-6 y 11-9 en uno de los cruces semifinales del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo.

En la final, Monzón y Tenti tendrán como rivales a Tommaso Compagnucci (Italia) y Manuel Salvo (Argentina) que eliminaron en la otra semifinal a Aleksa Ciric (Serbia) y Dian Nedev (Bulgaria) por 6-2, 3-6 y 10-5.

Monzón y Tenti acumulan tres títulos juntos, el último que ganaron fue en el 2022 en un M15 de El Cairo (Egipto). En el 2021 se impusieron en el M15 de Antalya (Turquía) y en el 2019 lo hicieron en otro M15 de Tabarka (Túnez).

Eliminado en individuales

La suerte le fue esquiva a Monzón (732º en el ránking de la ATP) en su intento por meterse en las semifinales del certamen norteamericano que se juega sobre arcilla.

En uno de los cruces de cuartos de final, este viernes, Monzón perdió frente al italiano Tommaso Compagnucci, segundo preclasificados y número 514 del mundo, por 7-5 y 6-1.

Para Monzón se trata su segundo torneo de la temporada en el circuito internacional dentro de la categoría future.