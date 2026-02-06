Caso Loan Peña: ratificaron la intervención de la Fiscalía de Trata de Personas

La investigación por la desaparición de Loan Peña, ocurrida en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, sumó una definición clave en el plano judicial. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Respaldo a la fiscalía especializada

La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani, que declaró inadmisible la queja presentada por la defensa de Antonio Benítez, uno de los imputados que irá a juicio por la sustracción y ocultamiento del menor.

El planteo cuestionaba la continuidad de Protex en la investigación, al considerar que su intervención era ilegítima debido a que la causa principal fue elevada a juicio bajo la figura penal de sustracción y ocultamiento de menores. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes ya había rechazado ese pedido, lo que habilitó a la fiscalía especializada a seguir con la investigación.

Ante ese rechazo, la defensa recurrió a instancias superiores, pero Casación dejó firme la resolución. Los jueces señalaron que este tipo de planteos no habilita la vía extraordinaria, ya que no pone fin al proceso penal, ni impide la continuidad de la investigación.

En paralelo al avance hacia el juicio oral, continúa abierta la línea investigativa por trata de personas, que permanece a cargo de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Según se indicó, “no se agotó esa línea y es un delito continuado hasta que aparezca el menor”,

Definiciones claves

En este contexto, el próximo 27 de febrero, a las 9.30, se realizará una audiencia clave previa al inicio del juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan y por el presunto desvío de la investigación. La instancia será determinante para la organización del debate, que se anticipa extenso y con un volumen inédito de pruebas y testigos.

Las causas fueron unificadas en un solo juicio por la existencia de una conexidad objetiva entre los hechos y los imputados. En total, serán 17 las personas que se sentarán en el banquillo.

Por un lado, los siete detenidos por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal. Por otro, los diez procesados por haber retenido a otros menores, manipulado declaraciones para entorpecer la pesquisa y defraudado a la administración pública.

Con información de Infobae.