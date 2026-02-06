Revelaron que Epstein y un asesor de Trump querían derrocar al Papa Francisco

El pedófilo Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump Steve Bannon intercambiaron mensajes sobre financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa Francisco, de acuerdo con unos correos que fueron hechos públicos en la ultima tanta de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia.

En un intercambio de correos de 2019, Bannon le dice a Epstein: "Derribemos a Francisco", y agrega que también deberían atacar a Hillary y Bill Clinton; el presidente de China, Xi Jin Pin, y a la Unión Europea.

Nacionalista de derecha, Bannon fue jefe de estrategia y asesor presidencial de Trump hasta 2017 y se lo considera una figura clave para la llegada a la presidencia del republicano en 2016. Aunque ya no trabajaba oficialmente para el magnate, siguió utilizando su influencia para que Trump volviera en 2025 a la Casa Blanca, principalmente a través de su pódcast "The War Room".

Aunque no se conocen detalles sobre la conspiración contra Francisco, se sabe que Bannon es un católico conservador opuesto a muchas de las ideas del Papa argentino, a quienes estos sectores tildaban de comunista.

Entre la información desclasificada que se va conociendo, se publicó un video de una larga entrevista entre Bannon y Epstein grabada en 2019, poco antes del arresto del financista, en la que ambos hablan de política, economía y otros temas mientras muestran una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, lo que reavivó el debate sobre la red de contactos de Epstein con poderosos y figuras mediáticas.

Las nuevas revelaciones también confirman intercambios entre Epstein y el multimillonario Elon Musk, quien le escribió en 2013 para coordinar una posible visita a sus propiedades en el Caribe.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.