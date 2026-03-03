Inauguraron un laberinto en el Parque Mitre: cómo es “Eiké!” y qué se puede recorrer

El Gobierno provincial dio a conocer este martes que la ciudad de Corrientes suma un innovador espacio pensado para el juego, la imaginación y el encuentro familiar en el Parque Mitre.

Se trata de “Eiké!” —del guaraní: “¡Entrá!” o “¡Sumate!”—, una original casa-diorama precedida por un laberinto con diseño inspirado en una huella de carpincho, que se presenta como un verdadero “refugio contra el consumo pasivo”.

Ubicado en el corazón del Parque Mitre, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la capital, el espacio invita a niñas y niños a dejar las pantallas y sumergirse en un recorrido visual por las leyendas y la identidad cultural del nordeste.

Un proyecto conjunto por la cultura y el juego

“Eiké!” es el resultado del trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Corrientes, que apostaron a transformar un sector del parque en un punto educativo y recreativo de acceso libre y gratuito.

La propuesta apunta a generar un entorno seguro donde el aprendizaje surja de manera natural a través del juego y el asombro, revalorizando personajes y relatos tradicionales.

Un recorrido que comienza en el laberinto

La experiencia inicia con un desafío lúdico: un laberinto con diseño inspirado en la huella de carpincho, pensado como una pausa activa. Allí, los chicos desaceleran, juegan y preparan los sentidos antes de ingresar al siguiente espacio.

Al atravesarlo, se llega a la Casa-Diorama, cuya fachada fue intervenida por el artista Pedro Rauber. El diseño lumínico resalta especialmente durante la noche, convirtiéndola en un atractivo visual desde distintos puntos del parque.

Diez ventanas a las leyendas del Litoral

La esencia de “Eiké!” está en sus diez ventanas, cada una concebida como un portal a distintos mundos del imaginario regional. A través de maquetas detalladas y efectos de profundidad, se recrean escenas llenas de simbolismo y misterio:

El Colibrí y el Irupé , con juegos de luces y sombras que evocan el misticismo guaraní.

El Karaí Octubre , representado en una cocina en miniatura que refleja la tradición de la abundancia.

El Pombero y el Lobizón , donde apenas unos ojos o un sombrero entre las cañas despiertan la imaginación.

El Kambaí , con una escena submarina inspirada en los Esteros del Iberá.

El Buzón Sorpresa, con pequeñas puertas que invitan a descubrir miradas ocultas.

Un refugio frente a la inmediatez digital

A diferencia de otras propuestas guiadas, “Eiké!” ofrece un recorrido libre. No hay circuitos obligatorios ni tiempos marcados: cada niño elige cuánto detenerse y qué explorar.

En un contexto donde predomina el consumo digital inmediato, este espacio propone una experiencia tangible, sensorial y participativa. Es una invitación a que las familias correntinas redescubran sus historias, conecten con personajes tradicionales y se maravillen con la riqueza cultural del Litoral en un entorno natural y accesible.

Con esta iniciativa, Corrientes refuerza su apuesta por el juego, la cultura y la recuperación del espacio público como punto de encuentro comunitario.