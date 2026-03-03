La correntina Brenda Insaurralde representará al país en el Sudamericano de Bolivia

La atleta correntina Brenda Insaurralde fue oficialmente designada para integrar la Selección Argentina U20 de Trail y Montaña, que competirá en el próximo Campeonato Sudamericano a disputarse en Bolivia. Con esta convocatoria, la deportista se transforma en la atleta más joven del equipo nacional, consolidando su proyección y el crecimiento sostenido que viene demostrando en el alto rendimiento.

Además, Brenda se convierte en la segunda atleta de la provincia en integrar una selección nacional para un Sudamericano de la especialidad. El antecedente lo marcó Juliana Romero, en lo que fue un hecho histórico para el atletismo correntino. Este nuevo logro reafirma el crecimiento del trail en Corrientes y su posicionamiento a nivel nacional e internacional.

Experiencia internacional y crecimiento competitivo

La joven corredora ya sabe lo que es representar al país en competencias de máxima exigencia. El año pasado participó del Campeonato Mundial de Trail y Montaña en Canfranc, España, donde compitió ante las mejores especialistas del mundo. Aquella experiencia significó un punto de inflexión en su carrera, fortaleciendo su perfil competitivo y su preparación para los desafíos actuales.

Si bien Corrientes no cuenta con grandes desniveles naturales, esa condición no fue un impedimento. Con planificación estratégica y entrenamientos específicos, Brenda logró consagrarse campeona argentina, superando a atletas que entrenan habitualmente en terrenos de montaña. Su rendimiento demuestra que el alto nivel no depende exclusivamente de la geografía, sino del método, la constancia y la convicción.

Un trabajo planificado y adaptado a la realidad local

Detrás de este proceso se encuentra la planificación encabezada por su entrenador, Alejandro Avalos, quien ya logró clasificar a dos atletas a Campeonatos Mundiales de Trail y Montaña. El modelo de trabajo prioriza la formación integral, la adaptación a cada contexto y la preparación específica.

Durante el receso escolar, Brenda entrenó intensamente en la ciudad de Corrientes junto a su equipo CorrientesCorre. Ante la falta de altimetría en la región, gran parte del trabajo se realizó en el Puente General Belgrano, donde se planificaron repeticiones en pendiente y sesiones de fuerza-resistencia para simular las exigencias propias del trail de montaña.

Actualmente, ya de regreso en Goya, continúa con entrenamientos progresivos orientados a la puesta a punto final para el certamen sudamericano. La planificación incluye trabajos de intensidad controlada, técnica en terreno variado y un seguimiento integral que contempla aspectos físicos, nutricionales y estratégicos.

Apoyo y acompañamiento rumbo al Sudamericano

La clasificación al Sudamericano implica cubrir gastos de traslado, estadía y logística, por lo que la recaudación de fondos resulta clave. En ese marco, se confirmó el acompañamiento del Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Deportes, tal como ocurrió en su participación mundialista.

Asimismo, el equipo agradeció el respaldo de empresas que acompañan el proceso deportivo, entre ellas Previsora del Paraná, Sanus, Tecnomedic, la nutricionista Rocío Cosimi Martínez, Volt Elite, Estrategia y 4peeq.

La presencia de Brenda Insaurralde en el Sudamericano de Bolivia no solo representa un logro individual, sino el resultado de un proyecto deportivo integral que consolida el crecimiento del atletismo correntino y posiciona a la provincia en escenarios internacionales de alta exigencia.