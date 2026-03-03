Corrientes tendrá dos representantes en los Juegos Odesur Sub 17 de Panamá

La provincia de Corrientes dio a conocer este martes que celebra con orgullo la clasificación de dos jóvenes promesas del Levantamiento Olímpico de Pesas a los Juegos ODESUR Sub 17, que se desarrollarán en Panamá y reunirán a los mejores exponentes juveniles de la región.

Se trata de Mauricio Mareco y Nathaniel Villalba Pannunzio, integrantes del equipo Corrientes Pesas y su asociación con sede en el Colegio Figuerero, quienes lograron su lugar en la prestigiosa competencia tras destacadas actuaciones en las instancias clasificatorias nacionales.

Orgullo correntino en el escenario internacional

Ambos atletas representarán no sólo a la Argentina, sino también a la provincia, llevando consigo el esfuerzo, la disciplina y la constancia que caracterizan al deporte correntino. La participación contará con el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés y el respaldo del Gobierno provincial a través de la Secretaría de Deportes, encabezada por Jorge Terrile.

Desde el ámbito deportivo provincial remarcaron que este logro es el resultado de años de trabajo sostenido, entrenamiento constante y acompañamiento familiar e institucional.

Preparación y proyección

Los jóvenes continúan su preparación bajo la guía del licenciado Marcelo Fernández, enfocados en alcanzar nuevas metas y dejar en alto los colores de Corrientes y del país.

La competencia en Panamá será una instancia clave para su crecimiento deportivo, ya que reunirá a destacados atletas de toda Sudamérica, consolidándose como una plataforma de experiencia y proyección internacional.

Con esta clasificación, Corrientes vuelve a decir presente en el escenario internacional, fortaleciendo el desarrollo del deporte juvenil y apostando a un futuro cada vez más prometedor para sus talentos.