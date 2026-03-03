¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Empresa Alal Transporte escolar
PREVENCION DE TRAGEDIA VIAL

Ituzaingó: interceptaron caballos que corrían al costado de la Ruta 12

La Policía controló la situación de tres equinos asustados y los puso en resguardo tras lo cual el dueño fue multado
 

Por El Litoral

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 16:03

Luego de recibir un llamado, personal de la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó logró poner en resguardo a tres caballos que corrían de modo peligroso, a la vera de la Ruta Nacional 12


Fue el lunes a la noche a la altura del kilómetro 1.255, según detallaron, luego que usuarios del corredor vial se pusieran en contacto con el Servicio de Seguridad Integral 911.
Ante ello, una patrulla del Priar actuó de inmediato y se encontró con los animales que corrían asustados y sin rumbo por la banquina, mientras era intenso el tránsito vehicular. 


Aseguran que constituían un verdadero riesgo para los conductores y para los propios animales.


Frente a la situación, montaron un operativo para controlar a los los caballos que fueron arreados hasta la dependencia policial, iniciándose de oficio actuaciones por infracción a la Ley Provincial N° 3615.


Horas después se presentó el propietario quien reconoció los animales y acreditó su titularidad. Para retirarlos, tuvo que abonar 155.970 pesos, equivalente a 90 litros de nafta súper.

