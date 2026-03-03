¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Empresa Alal Transporte escolar
Demoraron a un hombre por la sustracción de una bicicleta en Corrientes

Sucedió en la zona rural y el implicado habría actuado en estado de ebriedad
 

Por El Litoral

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 16:22

En la Primera Sección Capillita del departamento General Paz, un hombre de 47 años fue demorado luego de la sustracción de una bicicleta que fuera recuperada en su poder.


Fue un operativo desplegado por efectivos policiales de la Comisaría de distrito Caá Catí que habían tomado conocimiento del ilícito ocurrido frente a un domicilio.


En consecuencia, dieron con el sospechoso, una persona en aparente estado de ebriedad, el cual junto a la bicicleta recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno.
 

