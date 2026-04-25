Corrientes: qué actividades fueron reprogramadas por las lluvias

La Municipalidad de Corrientes había presentado una nutrida agenda de actividades para el fin de semana. Las propuestas incluían eventos deportivos, culturales, recreativos y turísticos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, ante las probabilidades de lluvia, se resolvieron reprogramaciones y suspensiones.

Los cambios alcanzan eventos programados para sábado y domingo en la capital correntina.

Actividades reprogramadas:

Patio Cervecero: sábado 2 de mayo.

Experiencia Kayak “Travesía Interplayas”: pasa al domingo 3 de mayo.

En tanto, fueron suspendidas y aún no cuentan con nueva fecha: