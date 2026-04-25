Corrientes: qué actividades fueron reprogramadas por las lluvias

La Municipalidad de Corrientes había presentado una nutrida agenda de actividades para el fin de semana. Las propuestas incluían eventos deportivos, culturales, recreativos y turísticos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, ante las probabilidades de lluvia, se resolvieron reprogramaciones y suspensiones.
Los cambios alcanzan eventos programados para sábado y domingo en la capital correntina.
Actividades reprogramadas:
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Patio Cervecero: sábado 2 de mayo.
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Experiencia Kayak “Travesía Interplayas”: pasa al domingo 3 de mayo.
En tanto, fueron suspendidas y aún no cuentan con nueva fecha:
- La entrega de premios de los Carnavales Barriales, prevista para hoy.
- La actividad por el “Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil” en Plaza Mercosur.
- El recorrido guiado "Descubrí Corrientes" en Punta San Sebastián.
- El encuentro “Hello Hallyu”, de cultura tradicional coreana previsto para el domingo.