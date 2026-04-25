Germán Gómez fue convocado para el nuevo proceso de la selección Argentina

El nuevo entrenador de la Selección Argentina de vóley, Horacio Dileo, sucesor de Marcelo Méndez, dio su primera lista de convocados con 28 jugadores. Se mantiene en el equipo el histórico armador Luciano De Cecco y el correntino Germán Gómez que actualmente milita en el Pamesa Teruel de España.

El equipo se va a preparar para dos competencias claves, la Volleyball National League (VNL) que arranca el 10 de junio con sedes en Brasil, Polonia y Japón y luego del 22 al 27 de septiembre se jugará en Brasil el campeonato sudamericano que tiene el doble valor que entrega la primera plaza olímpica para los juegos de Los Ángeles 2028. Los dos torneos son los primeros grandes desafíos de esta nueva gestión al frente del seleccionado de vóley

El cuerpo técnico de la Selección, con Horacio Dileo a la cabeza, eligió los 28 jugadores que conforman la denominada lista larga para la VNL que se avecina. Para esta temporada regresan a la Selección Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y Santiago Arroyo y aparecen juveniles como Nehuen D'Aversa, Federico Debonis y Mauro Gay de recientes actuaciones en los seleccionados formativos.

Para el opuesto correntino Gómez (23 años) será su segunda temporada con la selección mayor. En el 2025 fue convocado por Méndez y con sus buenas producciones se ganó un lugar en el equipo albiceleste.

Gómez comenzó su carrera profesional con Policial de Formosa. Después tuvo su primera experiencia internacional junto a Montpellier Volley. Regresó a la Argentina para coronarse con Ciudad Vóley y desde el año pasado está en España.

Agenda en la VNL

La Selección Argentina de Vóley debutará en la Volleyball National League el próximo 10 de junio, en Brasil, primera escala. Luego viajará a Polonia y Japón para disputar el Week 2 y 3, respectivamente.

El equipo argentino debuta en Brasilia (Grupo 2) contra Serbia (16.30). El viernes 12 (20hs) juega con Irán; sábado 13 (15.30), contra Bulgaria; y domingo 14 (18) cierra contra Brasil el primer weekend.

De la presente edición de la VNL contará con la participación de 18 selecciones nacionales en cada categoría. Se disputarán un total de 116 partidos (Fase Preliminar y Fase Final), y cada equipo jugará un mínimo de 12 encuentros (fase preliminar).