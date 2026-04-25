Condenaron a un joven a 9 años de prisión al unificar dos causas por robos en Corrientes

Un joven de 27 años deberá pasar los próximos nueve años de su vida en prisión, por delitos de robo, de acuerdo al fallo de un juicio abreviado pleno, celebrado por el juez de garantías de Esquina Jorge Gustavo Vallejos.

La condena incluyó unificación de penas anteriores, por la cual Miguel Alberto Ramírez, alias “Huevín”, aceptó en principio cinco años por robo agravado.

Además, al sumar un antecedente previo confirmado recientemente por el Superior Tribunal de Justicia, la pena única se fijó en 9 años de cumplimiento efectivo, según informó el portal Actualidad Esquina.

La audiencia fue celebrada el pasado 23 de abril, al dictarse la sentencia N° 14 mediante la cual se condenó a Miguel Alberto Ramírez, de 27 años de edad, a la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución judicial se produjo tras la homologación de un acuerdo de Juicio Abreviado Pleno alcanzado entre el Fiscal del caso, el Dr. Javier Gustavo Mosquera, y la defensa particular del imputado, ejercida por la Dra. Susana Fasola Vitale.

En dicho acuerdo, el acusado -apodado "Huevín"- reconoció su responsabilidad penal en los hechos que se le imputan.Ramírez fue hallado autor material penalmente responsable del delito de "Robo Agravado por Escalamiento," según lo previsto en el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes.

Por este hecho reciente, la justicia le impuso inicialmente una pena de cinco años de prisión

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Sin embargo, al imputado le pesaron sus antecedentes que también estaban en instancias judiciales definitorias, y el fallo incluyó un punto clave: la unificación de penas, según describe el texto jurídico.

Frente a esa coyuntura, el magistrado dispuso integrar la nueva condena con una sentencia anterior de cuatro años de prisión por un caso de "Robo agravado por la violencia ejercida en la persona en grado de tentativa". Esta condena previa (Legajo 9341/5) había sido confirmada diez días antes, el 13 de abril de 2026, por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

Dicha condena se hallaba en instancia de casación, hasta que el máximo órgano se expidiera hace 11 días.De esta manera, conforme al artículo 58 del Código Penal, el Juez de Garantías estableció una pena única de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo.

En la misma sentencia, el Dr. Vallejos ordenó a la Oficina Judicial (OFIJU) las diligencias necesarias para el traslado del condenado a una unidad del Servicio Penitenciario de la Provincia.

Para tal fin, la Comisaría Primera de Esquina, bajo el mando del comisario mayor Ramón Ruggeri fue designada para coordinar el operativo especial para movilizar al sentenciado hasta su lugar de alojamiento.

Asimismo, se dispuso la creación del Legajo de Ejecución correspondiente, el cual quedará bajo la órbita del Juzgado de Ejecución de Penas provincial para el seguimiento de la condena.