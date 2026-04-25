Colón quedó como único puntero en el certamen de Pretemporada

Colón quedó como único invicto y puntero en el Torneo de Pretemporada de primera división en la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc). El equipo Violeta venció a Sportivo 75 a 60 y aprovechó la caída de Pingüinos frente a San Martín 74 a 42 para mandar en soledad al cumplirse la cuarta fecha de la fase clasificatoria.

Colón no tuvo mayores problemas para imponerse en su compromiso frente a Sportivo 75 a 60. En el equipo que dirige Horacio Brun se destacaron en la ofensiva Juan Ignacio González con 17 puntos y Jorge Herrera con 14, mientras que en el albiverde lo hizo Iván Bar Espinoza con 21.

Mientras que con un gran último cuarto, donde se impuso 28 a 17, San Martín superó a Pingüinos 74 a 72, lo dejó sin invicto y lo bajó de la primera ubicación. Dante Seattone con 17 puntos y Tadeo Laphitzborde con 14 fueron los principales goleadores en San Martín. En Pingüinos se destacaron Marcelo Escobar con 20 y Alexis Ortíz con 17.

Por su parte, Regatas volvió al triunfo, superó a Juventus 70 a 53 y se mantiene en el numeroso lote de escoltas. En el Fantasma, que comenzó a definir el pleito en el cuarto inicial donde se impuso 28 a 8, sus principales goleadores resultaron Matías Sanz Pierlorenzi con 15 puntos y Viktor Bender con 12. en El Granate sobresalió Martín Piñero con 10.

Alvear sacó adelante un partido complicado y, en tiempo suplementario, le ganó a Hércules 84 a 81 después de empatar en 68 los 40 minutos.

Ariel Romero con 26 puntos comandó la ofensiva del vencedor, mientras que Felipe Valsangiacomo con 22 lo hizo para el perdedor. El partido debía jugarse en cancha de Hércules, pero por goteras en el techo, se trasladó al estadio de Alvear.

Luego de un cuarto inicial desfavorable (20-25), Córdoba reaccionó y venció a El Tala 71 a 58 para sumar su tercer triunfo y también ser escolta.

Los goleadores del Rojo fueron Alexander López con 14 puntos y Natalio Montti con 13, mientras que en el Verde lo fueron Leonardo Rodríguez con 26 y Enzo Berardi con 16.

La fecha sirvió que Don Bosco consiga su primera victoria del certamen al superar a Malvinas 1536 Viviendas 73 a 63.

El triunfo del equipo colegial se sustentó en el tercer cuarto, donde metió un parcial de 20 a 11 y el goleo de Maximiliano Redruello (16 tantos). En el equipo de “las mil”, el goleador resultó Javier González con 24.

Así quedaron

Cumplidas cuatro fechas, las posiciones del Torneo de Pretemporada quedaron de esta manera: Colón 8 puntos, Alvear, Córdoba, Pingüinos, Regatas y San Martín 7, Hércules 6, Don Bosco, El Tala y Sportivo 5, y 1536 Viviendas 4.

Lo que viene

La quinta fecha contempla estos encuentros: Regatas vs. Colón, El Tala vs. Juventus, San Martín vs. Sportivo, Alvear vs. Córdoba, 1536 Viviendas vs. Hércules y Pingüinos vs. Don Bosco.

