La Unne aprobó la Licenciatura en Trabajo Social para Chaco, Corrientes y Formosa

En una sesión calificada como "histórica" por las autoridades académicas, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) aprobó por unanimidad la creación de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social.

La iniciativa, impulsada por la Facultad de Humanidades, busca jerarquizar una profesión que en gran parte de la región NEA solo contaba con oferta de nivel terciario.

La nueva propuesta académica surge de un trabajo articulado con los colegios profesionales de Chaco, Corrientes y Formosa, provincias que hasta hoy carecían de una opción de grado universitaria propia, obligando a los profesionales a recurrir a ciclos complementarios en otras jurisdicciones.

Estructura de la carrera y modalidad

La Licenciatura ha sido diseñada bajo una modalidad mayoritariamente a distancia, con módulos presenciales, lo que facilitará el acceso a estudiantes de todo el territorio regional. La estructura académica se divide en dos etapas:

Título Intermedio: tecnicatura Universitaria en Formulación de Proyectos Sociales (3 años de duración).

Título de Grado: licenciatura en Trabajo Social (5 años de duración).

El plan de estudios contempla 34 unidades curriculares (21 para la tecnicatura) con una carga horaria total de 2.586 horas reloj para la licenciatura. Según la decana de Humanidades, Graciela Guarino, la carrera no solo busca la excelencia ética, sino posicionar a la Unne como un actor central en el diagnóstico y mediación de conflictos sociales complejos.

Saldar una "deuda histórica"

La aprobación fue celebrada por representantes de los colegios profesionales presentes en la sesión. Karina Ojeda, directiva del Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Chaco, destacó que esta decisión llega 12 años después de la sanción de la Ley Federal de Trabajo Social (N° 27.072), que exige el título de grado para el ejercicio profesional.

"Corrientes, Chaco y Formosa eran las únicas provincias del país que no contaban con opciones formativas de grado universitario", remarcó Ojeda, subrayando que la nueva carrera permitirá que quienes trabajan en territorio tengan una formación de máxima calidad bajo estándares internacionales.

Alta demanda y financiamiento

Se estima que la demanda será inmediata y masiva. Solo entre Corrientes y Chaco existen actualmente unos 2.200 trabajadores sociales en ejercicio que podrían buscar la jerarquización de sus títulos.

Por su parte, el rector de la Unne, Omar Larroza, reconoció el esfuerzo del diseño curricular, pero advirtió sobre el próximo paso crítico: gestionar el financiamiento necesario para poner en marcha la flamante carrera.

Con este aval, la universidad se alinea con las tendencias de países de Europa y Norteamérica, donde el Trabajo Social es una disciplina de exclusividad universitaria, fomentando la investigación y la perspectiva crítica en la intervención social.