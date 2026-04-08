Corrientes refuerza la educación vial en escuelas: vuelve “Mi Primera Licencia”

La Municipalidad de Corrientes continúa fortaleciendo su política de educación y seguridad vial con programas en instituciones educativas de toda la ciudad, con el objetivo de promover conductas responsables y reducir los índices de siniestralidad.

Según datos del área, la mayoría de los siniestros viales involucra a jóvenes de entre 15 y 35 años, con una alta participación de motociclistas, lo que refuerza la necesidad de trabajar en la concientización desde edades tempranas.

Vuelve “Mi Primera Licencia” a las escuelas

En este marco, la directora general de Seguridad Vial, Cinthia De Jesús, confirmó que el programa “Mi Primera Licencia” se implementará nuevamente este año en colegios secundarios.

La iniciativa comenzará el 13 de abril en una escuela del barrio Ponce y se extenderá hasta junio, con cierre en la Escuela Favaloro del barrio Apipé.

El programa incluye capacitaciones en educación vial dentro de las instituciones, tras las cuales los estudiantes pueden rendir el examen teórico sin necesidad de trasladarse. Luego, el municipio coordina el traslado al Centro Emisor de Licencias para completar la evaluación práctica.

En el caso de menores de edad, se requiere autorización de padres o tutores para avanzar con el trámite.

Nuevo espacio de diálogo para adolescentes

Como novedad, este año se sumará un conversatorio vial destinado a estudiantes de los primeros años del secundario, una franja que hasta ahora no estaba incluida.

El cronograma comenzará el 15 de abril en la Escuela Favaloro, donde se abordarán temas vinculados a normas de tránsito, conductas responsables y experiencias cotidianas.

“La idea es generar un espacio de diálogo para que los chicos reflexionen sobre la vía pública y las situaciones que viven o presencian”, explicó De Jesús.

Formación desde la primera infancia

Las acciones también alcanzan a los más pequeños. El programa de educación vial para niños que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) comenzará el 14 de abril en el CDI XIII del barrio Anahí.

De esta manera, el municipio busca abarcar toda la comunidad educativa, desde el nivel inicial hasta el secundario, promoviendo hábitos seguros desde edades tempranas.

Preocupación por la siniestralidad

Desde el área de Seguridad Vial advirtieron que los índices de siniestros continúan siendo elevados en la ciudad, con fuerte incidencia en jóvenes.

“Cerca del 70% de los hechos involucra a motociclistas”, señaló la funcionaria, remarcando la importancia de reforzar la educación y la concientización.