Corrientes: se busca a un menor desaparecido en Paso de los Libres

La Comisaría de la Mujer y del Menor de Paso de los Libres, dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de Corrientes, solicita información para dar con el paradero de Bruno Leonel González, de 13 años.

El menor fue visto por última vez en la parada ubicada en la intersección de las calles Sitja Nin y Madariaga de la ciudad de Paso de los Libres. Según informaron las autoridades, el adolescente padece trastorno de atención (T.A.).

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su ubicación debe comunicarse de inmediato al número de emergencia 911 o al teléfono 3794-502303.