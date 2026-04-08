Corrientes: cómo renovar la tarjeta Sapucay en Mburucuyá

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia informó que este viernes 10 de abril se llevará a cabo un operativo de renovación de tarjetas Sapucay en la localidad de Mburucuyá.

La actividad se desarrollará de 9 a 12:30 en el predio del Hospital San Antonio de Padua y estará destinada a beneficiarios que tengan el plástico vencido.

Requisitos para acceder al trámite

Desde la cartera que conduce José Irigoyen indicaron que los titulares deberán presentarse con la tarjeta anterior y el Documento Nacional de Identidad (DNI) para completar el trámite correspondiente.

El operativo forma parte de las acciones territoriales impulsadas por el Gobierno provincial para facilitar el acceso a servicios esenciales.

En ese sentido, remarcaron que estas iniciativas buscan “acercar el servicio a cada correntino”, evitando traslados y simplificando gestiones.