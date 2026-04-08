Horizonte Humanidades presentará su plan de gestión con un espacio de diálogo en la Unne

El espacio Horizonte Humanidades dio a conocer su propuesta de gestión para dirigir la Facultad de Humanidades de la Unne durante el período 2026–2030. La iniciativa, que tiene como candidato a decano al profesor Aldo Avellaneda, busca reactivar el debate académico y atender los desafíos actuales de las ciencias humanas y sociales en el país.

La presentación se realizará este viernes 10 de abril a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad, en Las Heras 727, Resistencia. El equipo de candidatos dialogará con los distintos sectores para conocer inquietudes y compartir sus propuestas.

La iniciativa se construyó con líneas de acción específicas para los distintos sectores de la comunidad universitaria

Docentes: se busca aliviar la sobrecarga de tareas y fortalecer el área de cooperación internacional para ampliar redes académicas. De esta manera, es necesaria la implementación de mecanismos de acompañamiento administrativo en la formulación de proyectos. También se prevé la creación de seminarios gratuitos de posgrado y la articulación con docentes externos.

Nodocentes: el objetivo es avanzar en procesos de profesionalización y reconocer su rol central en el funcionamiento institucional. Se aplicarán concursos transparentes, manuales de tareas y tutorías para nuevos agentes. Del mismo modo, se fomentará la integración en proyectos de investigación.

Estudiantes: se plantean cursadas más flexibles para quienes trabajan y estrategias pedagógicas para primeros años. Además de la incorporación de extensión en los planes de estudio y acompañamiento para posgrado.

Horizonte Humanidades también plantea una modernización institucional basada en la transparencia de gestión, la transformación digital y el vínculo con la sociedad. Entre las medidas destacan la publicación anual de balances, procesos administrativos sin papel y un boletín digital oficial.

Candidatos

El candidato a decano, Aldo Avellaneda, es licenciado en Comunicación Social, doctor en Ciencia Política e investigador del Conicet.

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