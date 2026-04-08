Caso Adorni: declara la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito tendrá este miércoles un nuevo capítulo con la declaración testimonial de la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. La profesional fue quien intervino en la certificación de las escrituras de dos inmuebles vinculados al funcionario y ahora deberá aportar precisiones sobre esas operaciones.

La investigación judicial pone el foco sobre un departamento ubicado en Caballito y una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, ambos inmuebles que no figurarían en la declaración jurada del funcionario. En particular, la Justicia busca esclarecer por qué la unidad porteña fue escriturada por un valor considerablemente inferior al precio de mercado, una diferencia que alimentó las sospechas sobre el origen y la forma de la operación.

En ese marco, la declaración de la escribana aparece como una pieza clave para reconstruir el circuito documental de ambas compras. Como profesional interviniente, se espera que detalle cómo fueron asentados los montos, quiénes participaron de las firmas y qué documentación respaldó las operaciones inmobiliarias.

Además, otra línea de la pesquisa apunta a las visitas que la escribana realizó a la Casa Rosada. Según registros oficiales bajo análisis, ingresó al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026, movimientos que ahora también forman parte del expediente.

La fiscalía profundiza la investigación y cita a las presuntas prestamistas

La Justicia avanzó sobre una de las líneas centrales de la investigación patrimonial que involucra a Manuel Adorni y citó a declarar a las cuatro mujeres que habrían financiado en dólares dos operaciones inmobiliarias en el barrio porteño de Caballito. La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que busca reconstruir el origen de los fondos utilizados en la compra de los inmuebles y verificar la consistencia de los préstamos privados asentados en las escrituras.

Según surge del expediente, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas aparecen vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró, donde actualmente reside el jefe de Gabinete. En paralelo, también fueron convocadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes figuran en otra operación sobre una propiedad ubicada en la calle Asamblea, también en Caballito. La fiscalía puso la lupa sobre estas hipotecas privadas por el volumen de los montos y por la modalidad de financiamiento, poco habitual para este tipo de transacciones.

La investigación busca determinar si esos préstamos resultan compatibles con el patrimonio declarado por el funcionario y si existió respaldo documental y financiero suficiente para justificar las operaciones. En Comodoro Py no solo observan el recorrido del dinero, sino también la simultaneidad de varias compras e hipotecas registradas en un corto período, un dato que volvió a colocar bajo sospecha la evolución patrimonial de Adorni.

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