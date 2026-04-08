Corrientes fortalece la formación rural con el Plan Ictícola en Santa Lucía

El Gobierno de Corrientes, a través del Plan Ictícola, entregó 500 juveniles de pacú y alimento balanceado a la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) IS N° 9 del paraje La Bolsa, en la localidad de Santa Lucía.

La iniciativa busca fortalecer la formación práctica de los estudiantes y promover el desarrollo productivo en zonas rurales.

Formación técnica con enfoque productivo

La entrega está destinada a los estanques de la institución educativa, donde los alumnos podrán desarrollar experiencias vinculadas a la piscicultura.

El objetivo es incorporar herramientas concretas que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos aplicados y generar capacidades productivas para su futuro laboral.

Capacitación y acompañamiento

Además de los insumos, se brindó una capacitación técnica sobre el funcionamiento del Plan Ictícola, abordando aspectos clave como:

Manejo de los peces

Cuidados sanitarios

Continuidad de la actividad acuícola

Esta instancia apunta a garantizar la sostenibilidad del proyecto dentro de la escuela.

Alternativa productiva para la región

Desde el programa destacaron que la piscicultura representa una opción concreta para diversificar la producción y generar valor agregado en las economías locales.

En ese sentido, remarcaron que este tipo de iniciativas permite que los conocimientos adquiridos puedan replicarse en la región.

Política de desarrollo provincial

Desde el Ministerio de Producción señalaron que el Plan Ictícola se consolida como una herramienta estratégica para:

Promover la diversificación productiva

Fomentar nuevas actividades económicas

Formar recursos humanos vinculados al sector

La propuesta se enmarca en una política orientada al fortalecimiento del desarrollo rural en Corrientes.