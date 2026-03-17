Pago Anual Anticipado: sortearon un auto 0 km entre los buenos contribuyentes

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante este martes el sorteo de un auto 0 km entre los contribuyentes que se sumaron al Pago Anual Anticipado de impuestos, tasas, servicios y contribuciones correspondientes al año 2026.

La ganadora fue Natalia Elizabeth Banega, vecina del barrio Malvinas Argentinas, quien se adjudicó un Fiat Mobi.

El acto se desarrolló en la sede de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), ubicada sobre avenida La Paz 2440, y pudo ser seguido en vivo a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas buscan reconocer el esfuerzo de los vecinos que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias, en un contexto económico complejo. En total, más de 38 mil contribuyentes participaron del sorteo.

El secretario de Hacienda, Jorge Suaid, valoró la alta adhesión al pago anual anticipado y remarcó que se trata de “algo muy importante para el inicio de la nueva gestión”, ya que permite fortalecer las finanzas municipales.

En ese sentido, subrayó que, pese a las dificultades económicas a nivel nacional, los vecinos acompañaron con compromiso, lo que representa un respaldo clave para continuar ejecutando políticas públicas en la ciudad.

“Es muy valorable que en estos tiempos, donde por ahí los números no acompañan, los vecinos se comprometan. Eso ayuda mucho a las finanzas de la Municipalidad”, sostuvo el funcionario.

Además, Suaid invitó a quienes aún no están al día con sus tributos a regularizar su situación, destacando que el cumplimiento fiscal permite sostener las múltiples obras y servicios que se brindan diariamente en Corrientes.

Por otra parte, desde el área económica municipal ratificaron que la gestión del intendente Claudio Polich continuará impulsando beneficios para los vecinos que mantengan una buena conducta fiscal.

En esa línea, recordaron que quienes se adhirieron al Pago Anual Anticipado 2026 durante enero accedieron a descuentos de hasta el 43% en el impuesto automotor y del 28% en el inmobiliario.

En tanto, los contribuyentes que se sumaron en febrero, durante la prórroga del programa, obtuvieron rebajas del 38% en el automotor y del 23% en el inmobiliario. Para el caso de los cementerios, el descuento alcanzó el 50% en ambos períodos.