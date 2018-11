Tassano indicó que estudia el pedido de bono de fin de año

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, confirmó que recibió un pedido de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) que consiste en un bono de fin de año. El jefe comunal consideró que el plus está en estudio y que aún no hubo definiciones.

“Lo estamos estudiando. Tenemos un pedido sindical, y se evalúa, pero todavía es prematuro confirmar eso”, expresó el titular del Ejecutivo municipal, en declaraciones a la prensa en el operativo de salud en el barrio Lomas del Mirador. Tassano, además, no descartó que la semana próxima comience el cronograma para municipales.

“Dentro de las paritarias tenemos algo acordado y estamos trabajando dentro de ese esquema”, expresó el Intendente respecto de la solicitud del sindicato. Esto se debe a que mantienen paritarias sectoriales abiertas y no se descartaría la posibilidad de un acuerdo que incluya el bono de fin de año.

“Tenemos una nota de los gremios y seguiremos dialogando”, dijo Tassano. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo comunal señaló que aún no hay precisiones sobre si tendrán los ingresos suficientes para avanzar en ese sentido. “Nadie sabe cómo evolucionará el sistema recaudatorio. Esperemos que se organice el sistema macroeconómico nacional para definir cosas”, indicó.

El Intendente participó ayer de un operativo sanitario, conjunto con el Gobierno provincial, en el barrio Lomas del Mirador. Allí conversó con los vecinos, quienes pudieron acceder a prestaciones médicas, trámites y múltiples servicios. Las atenciones se brindaron en la cancha del barrio, ubicada en la intersección de las calles Zaragoza y 11.

Acompañado por el viceintendente Emilio Lanari, Tassano remarcó el trabajo coordinado con la Provincia. “Junto al Ministerio de Salud Pública potenciamos los operativos tratando de llegar a la gente para facilitar la accesibilidad a los servicios básicos de salud”, expresó junto al viceintendente Emilio Lanari.

Por otra parte, Aoem no fue el único gremio que reclamó el bono de fin de año. Ayer Sitemco se manifestó frente al Concejo Deliberante, reclamando un adicional, en consonancia con el de Nación.