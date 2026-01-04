Lourdes Sánchez asistió a los damnificados por la inundaciones en Corrientes

En Corrientes, más precisamente en San Luis del Palmar, una fuerte tormenta sorprendió a sus habitantes. En poco tiempo, 230 milímetros de lluvia cayeron sobre el lugar, desbordando el Riachuelo y provocando que muchas familias no puedan pasar las fiestas en sus hogares. Atenta a ello, Lourdes Sánchez quiso hacer su aporte para amenizar la pena de la gente.

A través de su cuenta personal de Instagram, Lali Mancuello, gran amiga de Lourdes Sánchez, compartió cómo fueron a llevar ayuda a un centro de refugiados tras el temporal. La propia bailarina se pone manos a la obras para entregar elementos de primera necesidad y se dedica a conversar con los vecinos que tan mal la pasaron

Lourdes Sánchez no compartió este reel en su feed de Instagram, pero si lo colocó en sus historias. Cabe mencionar que, desde el 11 de diciembre pasado, la pareja del Chato Prada es presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. Este honor le fue entregado por el nuevo gobernador de la provincia que la vio nacer, Juan Pablo Valdés. El radical recibió el mando de la tierra del Litoral en manos de su hermano Gustavo, quien, ese día, terminó su segundo mandato consecutivo.

El mensaje de Lourdes Sánchez

“Ayer quisimos cerrar el año de una manera distinta”, escribió la amiga de Lourdes Sánchez en un tierno mensaje. “Fuimos a distintos puntos de evacuación en San Luis. Estuvimos junto a familias que fueron afectadas por las lluvias y que iban a atravesar un año Nuevo lejos de sus casas, en escuelas, capillas y clubes”, destacó la joven.

“Llevamos donaciones para sumar nuestro granito de arena. Pero lo que más agradeció y destacó la gente no fue eso, fue el tiempo, la presencia, el haber pensado en ellos. Escuchar, acompañar, estar ahí”, sostuvo la íntima amiga de Lourdes Sánchez en su espacio en Instagram.

