En Cucaicor preocupa la tasa de donación de órganos, la más baja de esta década

Quedaron atrás los años en que Corrientes lideraba el ranking nacional de casos de donación de órganos y trasplantes. En 2009 llegó a una tasa de 39.04 donantes por millón de habitantes, marcando un récord hasta ahora imbatible, sin embargo, el 2018 está cerrando con los porcentajes más bajos de la última década, con una tasa de 4.54. Las cifras preocupan al equipo de Cucaicor, sobre todo por las historias que existen detrás de cada persona que se encuentra en lista de espera.

Al analizar el escenario actual, el director de Cucaicor, Angel Piacenza, explicó a El Litoral que el primer semestre fue positivo, pero en el segundo hubo un total rechazo hacia la donación. Además, la procuración se vio afectada por la necesidad de espacios acordes a este tipo de intervenciones, ya que continúan las obras en la terapia intensiva del Hospital Escuela y sólo queda esperar su conclusión.

En este marco, tras 18 años de labor en Cucaicor, Angel Piacenza anunció a este medio su renuncia, la cual se efectivizará el 31 de diciembre. “Como director de Cucaicor tengo una doble responsabilidad en la prestación del servicio: con Incucai, con quienes he definido no renovar el contrato para el año que viene; y con Salud Pública provincial, a quienes también comuniqué, particularmente al Ministerio de Salud”, expresó el doctor Piacenza.

A la hora de dar motivos de su decisión, en primer lugar precisó la necesidad de donantes diciendo: “Es preocupante la baja tasa de donación de este año, tuvimos sólo cinco donantes en el primer semestre y en el segundo la tasa fue nula. No estuvimos a la altura, tuvimos muchísimas negativas. Años atrás nos manteníamos en cifras alrededor de la media nacional, de hecho antes del proceso judicial llegábamos a tener 40 donantes por día”.

En esta línea, remarcó la necesidad de trabajar en la concientización. “Tenemos que recordar que se trata simplemente de personas en una situación de enfermedad que para mejorar su calidad de vida necesitan un órgano. Que no se fabrica, ni se vende, sino que depende de otra persona. Esa lista de espera es angustiosa, porque en ocasiones termina en la muerte de la otra persona”, manifestó.

Obras

En segundo lugar, este año la infraestructura sanitaria no estaba preparada para una masiva procuración de órganos, ya que el sector crítico de la terapia intensiva del Hospital Escuela se encuentra (todavía) comprometido por las reformas de ampliación que se están llevando a cabo.

“La construcción de la nueva terapia intensiva hizo que se tornara más complejo el manejo de las camas críticas, porque pasó a funcionar al lado de la emergencia. En estos casos, se necesita de una infraestructura apropiada, que seguramente para el año que viene van a estar disponibles, pero este año fue difícil”, señaló el, hasta ahora, referente de Cucaicor.

Sin embargo, Angel Piacenza destacó que “sólo es una etapa del proceso de mejoras. El año que viene van a estar disponibles las 20 camas de la nueva terapia intensiva del Escuela y en el Instituto de Cardiología la terapia intensiva con 14 camas. Con estos avances la estructura será más apropiada para tener una mayor tasa de donantes”.

Desafío

Si bien Angel Piacenza dejará el cargo de la dirección de Cucaicor, en su renuncia dejó un plan/proyecto que fue ideado con el fin de optimizar el servicio. “Hay que cambiar la óptica de la procuración, que deje de ser una actividad hecha por un pequeño grupo de personas aisladas al sistema sanitario, sino que sean incluidos al mismo.

Como es el caso de Misiones y Tucumán, provincias que han tenido muy buenas experiencias en los últimos años”, aconsejó.

Para cerrar, Piacenza recalcó la importancia de la donación de órganos y recordó una de las tantas historias con las que se cruzó en medio del camino. “Nos pasó de conocer a unos hermanos, que tenían un carro con caballo. Uno de ellos tuvo un accidente, falleció y cuando vamos a pedirle la donación a la familia, su hermano nos dice: ‘Nosotros siempre pedimos y siempre nos dieron. Gracias a eso, salimos adelante y sobrevivimos. Es la primera vez que podemos dar algo, cómo no lo vamos a dar’. Esas experiencias te sensibilizan porque te demuestra que estás en la bisagra entre la vida y la muerte”, sintetizó.