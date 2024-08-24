¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 24 de agosto

Por El Litoral

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 07:19

Tras el temporal, cuánta lluvia cayó en Corrientes

En un arroyo hallaron sin vida a la mujer de 73 años que era buscada en Santo Tomé

Corrientes recibe a Oeste Chaqueño en su debut en la Copa País

Jinetes y peregrinos partieron desde Itatí rumbo a San Luis del Palmar

Cuenta regresiva para las elecciones: los candidatos ajustan sus discursos

Museo inmersivo en La Unidad: viaje sensorial por la historia y la naturaleza correntina

Saturno está perdiendo sus anillos

Rolando Camozzi Barrios está de regreso con un nuevo libro

Gómez Remotti ganó en el Regreso de los Campeones

Decomisaron 300 metros de mallón armas, y pescados tras operativos

