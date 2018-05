Llega a Corrientes desde Paso de los Libres: “Mon y Mishu”

Cuando hablamos de historias de amor solemos pensar directamente en una novela o película para adultos, pero este no es el caso. “Mon y Mishu” es una obra de amor para niños y se presentará el domingo próximo en el Teatro de la Ciudad a las 18.30.

Mishu era un adulto acartonado, que se hipnotiza y transforma cuando conoce a Mon, una simpática payasa. Este flechazo lo despeina, lo desestructura y lo vuelve loco. Entonces, comienza a perseguirla con su valija en mano para irse a vivir con ella para siempre. Ella, primero, lo rechaza, aunque por momentos él le demuestra que detrás de ese loco hay una persona sensible, inteligente y comprometida; así, va consiguiendo que ella le dé oportunidades. En ese clásico juego de persecución y escape, los pequeños espectadores gritan tratando de ayudar a Mishu cuando pierde cada dos por tres a su amada, y se divierten con las atracciones de la payasa. Asimismo, los espectadores atentos podrán reflexionar sobre diversas formas de vivir el amor, porque esta propuesta es, a la vez, una parodia a una manera tóxica de relacionarse que, afortunadamente, una buena parte de la sociedad está comenzando a deconstruir y repensar.

María Belén Giménez Vargas e Iván Colunga pertenecen a la compañía teatral La Botanga de Paso de los Libres y son los actores, directores y autores de esta obra que participó de la Fiesta Provincial del Teatro de 2017. En esa instancia, fueron seleccionados como obra 2.a suplente y obtuvieron una mención especial a la “Revelación masculina”.

Más allá de estos merecidos premios, es interesante conocer la génesis de esta obra. En el año 2013 comienzan a realizar una serie de improvisaciones para hacer intervenciones callejeras, y en esa búsqueda nacieron Mon y Mishu. Decidieron no abandonar a esos personajes que llegaron cargados de sentido en sus historias personales y así el proceso creativo fue largo pero sostenido. Con Mon y Mishu realizaron intervenciones en actos públicos, colectivos y escuelas, así como varios cortos que se pueden ver en internet. El año pasado decidieron darle forma de pieza teatral y la llevaron al escenario. La obra sigue creciendo, y este fin de semana vuelven a presentarla en Corrientes, Capital. Los chicos disfrutarán de esta dramaturgia correntina pensada para ellos, y si los adultos que los acompañen se permiten navegar en ese otro tiempo del cotidiano, que es el del juego, sin duda, también pasarán una excelente jornada.

La cita es este domingo, 20 de mayo, a las 18.30 en el Teatro de la Ciudad (Pasaje Villanueva 1470). Las entradas generales cuestan $100 y los menores de 3 años no abonan.