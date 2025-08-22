Persecución y secuestro en Corrientes: evadieron un control y los atraparon con un cargamento de cigarrillos

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 60.000 atados de cigarrillos de origen extranjero en un operativo cerrojo realizado en la localidad correntina de Ituzaingó, tras una persecución en la que los ocupantes de un vehículo evadieron un control sobre la Ruta Nacional N° 12.

El hecho ocurrió este viernes cuando personal de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, observó que un rodado que circulaba a gran velocidad evadió el puesto de control de la Fuerza.

Inmediatamente, los agentes realizaron un operativo cerrojo para interceptar el vehículo.

Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron 120 cajas que poseían un total de 60.000 atados de cigarrillos de origen extranjero, que eran trasladados sin el aval legal correspondiente.

El Juzgado Federal N° 1 de Corrientes ordenó el secuestro de la mercadería de contrabando, en infracción a la Ley N° 22.415 “Código Aduanero”, y que las dos personas involucradas queden a disposición de la causa.