Lisandro: "El 31 la libertad y el cambio, las garantiza el león"

El candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, afirmó que el proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei representa “la única alternativa real de cambio” en Corrientes. En diálogo con Radio Nacional, sostuvo que su propuesta busca poner fin a lo que calificó como “un sistema político marcado por la falta de transparencia, el doble discurso y la hipocresía”.

Lisandro enfatizó que “el desafío es terminar con la práctica del kirchnerismo, que ha marcado la política nacional y provincial con despilfarro, inauguraciones desproporcionadas de obras y aumento del gasto público en tiempos electorales”, subrayando que LLA Corrientes se diferencia al proponer austeridad, simplificación de trámites y responsabilidad en la gestión.

En ese marco, destacó que los candidatos de su fuerza provienen en su mayoría del sector privado y de la juventud. “Son fervientes militantes de las ideas de la libertad, sin los vicios de la política tradicional”, señaló.

Lisandro lamentó que no existan instancias de debate a nivel provincial entre los postulantes a la gobernación. “El debate es un derecho del elector, no del candidato. El votante merece conocer y comparar propuestas”, subrayó, recalcando que la ausencia de estos espacios afecta la calidad institucional.

En esa línea, el candidato ratificó su alianza con la gente y subrayó que su agenda de campaña seguirá centrada en recorrer el interior y la capital provincial. “Mi intención es llegar a cada pueblo y a cada localidad. Desde que Javier Milei ganó la presidencia, empezamos a recorrer Corrientes para que La Libertad Avanza tenga referentes en las 73 comunas”, expresó.

De cara a los últimos días antes de las elecciones, adelantó que visitará Santo Tomé, Paso de los Libres, Gobernador Virasoro e Ituzaingó. “Necesitamos el compromiso de la gente para que el 31 de agosto voten por el cambio. El momento es ahora”, expresó.

Lisandro enfatizó que su propuesta se basa en “austeridad, responsabilidad, transparencia y simplificación en los trámites burocráticos”, con el objetivo de dar mayor impulso a la iniciativa privada y romper con lo que calificó como un sistema “feudal” en la provincia.

En referencia a la situación política de Santo Tomé, Lisandro manifestó su respaldo a Germán Zapata, candidato a intendente de La Libertad Avanza. “Santo Tomé tiene una gran posibilidad acompañando a Germán Zapata, una persona del sector privado que no tiene los vicios de la política ni está en la rosca que pervierte a los gobiernos”, afirmó.

En ese sentido, el candidato a gobernador pidió a los vecinos que respalden a dirigentes locales _“reconocidos, honestos y con trayectoria en el sector privado”, remarcando que su propuesta en Santo Tomé busca ofrecer _“una opción distinta a los esquemas tradicionales de poder que se repiten desde hace años” y que han generado desconfianza y desgaste en la ciudadanía.

Consultado sobre la situación de seguridad en la provincia, Lisandro criticó la gestión de las autoridades. “De los 9.000 efectivos policiales, 5.000 están en la capital y 4.000 en el interior. No hay suficiente dotación de armas ni de uniformes, y mucho menos de equipamiento adecuado”, señaló.

Se refirió además al caso Loan Peña, que conmocionó a Corrientes en los últimos meses. “Fue aberrante la falta de reacción en las primeras horas. No se activó a tiempo el Protocolo Sofía y se actuó con total lentitud”, cuestionó, remarcando que el caso dejó al descubierto “fallas estructurales en el sistema de seguridad y una crisis profunda en la Policía”.

En esa línea, el candidato advirtió que la inseguridad afecta especialmente a las zonas rurales, donde persisten problemas como el abigeato. “Es una locura enfrentar el crimen organizado en las fronteras sin equipamiento ni políticas serias”, manifestó.

Por último, subrayó que “la mejor manera de cambiar la situación en materia de seguridad, salud y educación es votando el 31 de agosto por una propuesta distinta". "No se puede seguir votando a los mismos de siempre: “La Libertad Avanza es la única alternativa real de cambio en Corrientes”, remarcó.