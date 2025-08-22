Hermanos con pedidos de captura por robo atrapados en un control policial

En dos procedimientos realizados en el Puesto Caminero Paso Cerrito, de Entre Rios, identificaron a dos hermanos que estuvieron en Corrientes que registraban pedidos de captura vigente.

Según se informó, primeramente detuvieron la marcha de un Volkswagen Vento, que provenía de Mercedes Corrientes, y se dirigía hacia Buenos Aires. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, acompañado por un joven de 23 años, domiciliado en la localidad de José León Suárez, partido General San Martín, provincia de Buenos Aires.

Tras constatar los documentos, se comprobó que el joven de 23 años tenía un pedido de detención y captura vigente en los autos caratulados "Benítez Braian Damián y otros - s/Robo agravado", solicitado por el Juzgado de Garantías N° 2 del departamento judicial de Lomas de Zamora (descentralizado Esteban Echeverría).

Cuatro horas después, se detuvo la marcha de un segundo rodado Chevrolet Prisma, que también provenía de la misma ciudad correntina. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, acompañado por un hombre de 33 años, hermano del detenido anterior.SeInmediatamente, se comunicó al Juzgado de origen, que ratificó las capturas, y se organizó el procedimiento para el traslado de ambos hacia Buenos Aires.