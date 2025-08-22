Tras superar el cáncer, Faustina continúa su tratamiento y su mamá recuperará la pensión

Faustina, la niña de tres años oriunda de Goya que hace apenas dos semanas celebró haber vencido el cáncer en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, continúa atravesando un complejo proceso de recuperación. Aunque la campana que tocó marcó el fin de sus quimioterapias intensivas, todavía permanece internada debido a las secuelas y controles que requiere su frágil estado de salud.

“Si estamos aquí todavía es porque ella está en tratamiento de coagulación. Tuvo una trombosis y le quedó sangre en la cabeza. El lunes recién empezamos sus quimios orales. Tiene que bajar sus glóbulos rojos, volver a subir y alcanzar 4 mil blancos para que esté normal. Así que seguro nos quedamos unos meses más aquí”, relató su mamá, Analía, en diálogo con El Litoral.

En medio de este panorama, la mujer recibió una noticia que le devuelve algo de tranquilidad, la pensión por discapacidad que le había sido suspendida será restituida.

“Me dijeron que va a tardar dos meses, pero voy a seguir cobrando”, confirmó.

Un alivio en la recuperación

El caso de Faustina conmovió a la comunidad correntina y generó muestras de solidaridad en todo el país. La mamá había perdido el beneficio por no poder asistir a una auditoría presencial, ya que durante más de un año vivió dentro del hospital acompañando a su hija en cada instancia del tratamiento.

“No podía abandonar a mi bebé en pleno tratamiento, estábamos internadas y aisladas todo el tiempo. Cuando me avisaron que tenía que ir a hacer el trámite a Corrientes, era imposible. No tenía quién la cuidara”, había explicado.

Hoy, con la certeza de que podrá contar nuevamente con esa ayuda económica, Analía se concentra en lo más importante, acompañar a su hija en esta nueva etapa de recuperación y lograr, paso a paso, que la pequeña Faustina pueda volver a una vida normal.