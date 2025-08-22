Jugador de San Martín fue convocado para la preselección Argentina U17

Con el Sudamericano en la mira, se concretará un Campus de Desarrollo para la categoría U17. Habrá dos concentraciones, una para la zona Norte y otra para la zona Sur, que servirán para delinear la pre-selección nacional.

Entre los convocados, está el jugador de San Martín Valentino Saucedo.

Durante los meses de agosto y septiembre se realizarán dos Campus de Desarrollo regionales, con el objetivo de observar la mayor cantidad de jugadores para luego armar la consecuente pre-selección nacional de cara al certamen de la categoría, pautados para octubre y que entrega tres plazas para la AmeriCup del año que viene.

Se programaron dos campus, uno para la Zona Norte y otro para la Zona Sur. Los Campus de Desarrollo comprenden una metodología de trabajo de doble turno a lo largo de cuatro jornadas, con evaluaciones y trabajos de técnica individual por la mañana, más construcción colectiva y acciones de juego por la tarde. En base a lo evaluado en estos campamentos, se formará la respectiva pre-selección de 16 jóvenes. Luego, la misma se entrenarán en dos períodos intensivos de 10 a 12 días para llegar en óptimas condiciones a la competencia en cuestión.

El primer campus será para la Zona Norte, con 18 jugadores oriundos de Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, entre otros. Será del 25 al 28 de agosto en el Club Sportmen de Villa Cañás. Del 30 de agosto al 2 de septiembre se desarrollará el campus correspondiente a la Zona Sur con 17 atletas de AMBA, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Neuquén, Carmen de Patagones, Mendoza. El mismo tendrá lugar en el Cenard. Las dos concentraciones de la pre-selección están pautadas para septiembre y octubre, en tanto que la competencia oficial será del 20 al 26 de octubre.