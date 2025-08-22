Boca Unidos visita a Crucero del Norte en otro juego clave por la permanencia

La lucha para conseguir la permeancia está apasionante y este sábado habrá un juego que puede determinar el primer descenso en la zona B de la Reválida del torneo Federal A de fútbol.

Boca Unidos visitará a Crucero del Norte. El encuentro se jugará desde las 16, con el arbitraje de Enzo Silvestre, en el estadio estadio "Andrés Guacurarí" que está ubicado en el paraje Santa Inés, Garupá, Misiones.

“Es un partido decisivo, como lo son todos los que jugamos en la Reválida. Porque el resultado de un partido para nosotros cambia todo”, anticipó Diego Sánchez Paredes, volante correntino de Boca Unidos.

Crucero del Norte (0.571) está obligado a ganar y esperar otros resultados para mantener posibilidades matemáticas de evitar el descenso.

El equipo correntino llega a este compromiso con una gran campaña en la Reválida donde jugó cinco partidos y ganó cuatro.

Esa producción le permite liderar la zona B con 12 puntos y estar afuera de la zona de descenso con 1.143 de promedio.

Con un nuevo triunfo, quedará muy cerca de conseguir la permanencia, pero una derrota, nuevamente, lo dejaría al borde de la zona de descenso.

“Sabemos que será un partido duro, chivo. Será un partido parejo y, por el pronóstico, parece que tendremos lluvia, por lo tanto será algo a tener en cuenta”, relató Sánchez Paredes en contacto con La Red Deportiva (FM La Red).

“Vamos a ir a buscar el triunfo, pero tomaremos nuestra precauciones e intentaremos pegar cuando se nos presente la oportunidad”, agregó.Para el encuentro de este sábado, la dupla técnica que conforman Rolando Ricardone y Cristian Núñez volverá a contar con Alejandro Leani que cumplió con una fecha de suspensión. Además, después de una lesión, regresó a la consideración de lo entrenadores Facundo Fernández.

En tanto que no estará Antonio Medina que sufrió una contractura la pasada semana cuando regresó a la actividad en el triunfo contra Sarmiento de Resistencia.

Con el regreso de Leani, salió de los convocados Marcos Fissore. En reemplazo de Medina ingresó entre los concentrados Ignacio Colombini y por la vuelta de Fernández no viajará a Misiones Joaquín Acevedo.

Partidos importantes

La jornada sabatina contempla otros dos encuentros. Mirando la tabla de promedios, Sol de América y Gimnasia de Concepción del Uruguay jugarán “una final”.

El partido dará inicio a las 19, se jugará en Formosa y tendrá el arbitraje de Rodrigo Rivero.

El equipo formoseño tiene el mismo promedio que Boca Unidos, mientras que los entrerrianos están con 1.087 y comparten el penúltimo lugar con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Ben Hur de Rafaela.

El primer partido del sábado será en Resistencia cuando desde las 15.30, Sarmiento reciba a El Linqueño con el arbitraje de Mauricio Martín.

En tanto que para el domingo quedarán otros dos juegos. A partir de las 15.30 jugarán en Posadas Mitre y Ben Hur, y media hora más tarde comenzará el duelo entre Sportivo Las Parejas y Defensores de Belgrano.

