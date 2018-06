Centro-Laguna Brava: una hora de viaje en colectivo con contratiempos e incomodidades

Parada. Aunque el tiempo de espera no es muy extenso, genera malestar las condiciones de

Trasladarse en colectivo en cualquiera de los ramales que circulan en la ciudad puede significar una experiencia complicada, sobre todo para los usuarios que utilizan el servicio habitualmente y que habitan en barrios alejados del centro. El Litoral había hecho hace casi dos años un viaje en colectivo al Doctor Montaña y, luego de varios aumentos de boleto y promesas de mejoras en el servicio, realizó otro, esta vez a Laguna Brava, ubicado a unos 14 kilómetros del casco céntrico. Allí y en los barrios aledaños proliferan los reclamos respecto de las condiciones de viaje.

El itinerario de este matutino inició a las 12.25 en la parada de Junín y La Rioja, luego de unos pocos minutos de espera. Allí, subieron cerca de 30 pasajeros que poblaron rápidamente los asientos, aunque aún quedaban lugares disponibles. Entre los pasajeros predominaban adolescentes uniformados que salían del colegio en el turno mañana. Además, había una importante presencia de niños de escuela primaria, acompañados en su mayoría por la madre o el tutor.

Con un lento avance debido al intrincado tránsito capitalino en hora pico, al llegar al cruce de La Rioja y 25 de Mayo, es decir, a sólo tres cuadras del inicio de este viaje, ya había usuarios parados porque los asientos se habían ocupado completamente.

Desde plaza Vera a la zona del puerto hay sólo cinco cuadras y la unidad del 102 C con destino a Laguna Brava tardó más de diez minutos en completar ese tramo. Por ser el horario de salida de un colegio privado de la zona, el colectivo cambió su recorrido para luego retomar el habitual, mientras el coche seguía llenándose y crecía la incomodidad de los pasajeros por la falta de espacio. Entre abrigos y mochilas, desplazarse por el pasillo central resultaba más que dificultoso, sumándole los continuos vaivenes en las esquinas y frenadas.

A la plaza Cabral el colectivo arribó a las 12.40. Allí, con la unidad ya llena, subieron más de diez pasajeros, que completaron cerca de 70 en total: unos 50 sentados y el resto de pie. En las paradas subsiguientes sobre calle Santa Fe, en ningún caso subió menos de una decena de pasajeros, haciendo que el viaje se vuelva aún más incómodo por el hacinamiento.

A las 12.55, media hora después de pasar por la parada de Junín y La Rioja, el colectivo logró salir de la zona céntrica y tomó camino por la avenida 3 de Abril. Aunque por cuestiones obvias de infraestructura allí la circulación fue más fluida, los contratiempos e incomodidades no cesaron, sino que todo lo contrario.

Como el 102 C es usado por usuarios de distintos barrios por su extenso recorrido, algunos bajaron en las diferentes paradas del corredor Belgrano y otros subieron, por lo que la unidad continuó llena. Tanto es así, que una multitud que aguardaba en Ferré y Chacabuco debió esperar el siguiente ya que el chofer no frenó a pesar de las señas de los pasajeros en esa esquina.

Eran ya las 13 y a pesar de un inicio de jornada fresco, el sol había levantado la temperatura y los gruesos abrigos resultaban cada vez más incómodos. Saltaban a la vista los gestos de fastidio de personas mayores y jóvenes viajando parados y casi sin poder moverse para sacarse el abrigo.

La unidad aún repleta de pasajeros llegó a la zona de la rotonda de la Virgen de Itatí a las 13.15. Con 50 minutos de sinuoso recorrido, todavía faltaba el tramo rutero para arribar a Laguna Brava. En ese trayecto, finalmente el coche del 102 C comenzó a vaciarse y empezaron a aparecer algunos asientos vacíos, que fueron aprovechados por los que habían viajado parados desde el centro. En el barrio Santa Rita, Sapucay y Samela volvieron a bajar pasajeros hasta que quedaron unas 30 personas todavía a bordo.

Llegando a destino, el colectivo en el que viajó El Litoral alcanzó a otra unidad del mismo ramal. Lo que resulta llamativo es que, habiendo dos coches tan cerca, vayan con tanta carga de pasajeros. Es que, la distancia y la importante cantidad de barrios en esa zona hacen que el servicio resulte claramente insuficiente.

El colectivo finalmente abandonó la Ruta 5 para doblar en la calle Mocito Acuña de Laguna Brava. Eran las 13.30 y el coche llegó a la plaza principal, donde dio la vuelta y, luego de unos pocos minutos estacionado, emprendió el retorno hacia el centro capitalino. Allí, en la garita de material colocada por el Municipio, esperaban algunas personas, entre ellas algunos escolares del turno tarde.

Ya fuera del horario pico que vuelve dificultosa la circulación, el viaje de vuelta desde Laguna Brava hacia el centro inició a las 13.40 y fue menos complicado. En principio, la cantidad de pasajeros que subió disminuyó notablemente y de esta manera el coche pudo transitar más ágilmente. Esta unidad, a diferencia de la anterior, contaba con menos asientos ya que tenía una fila de asientos dobles y otra de butacas individuales.

Sobre la Ruta 5 casi todas las paradas se encontraban vacías o con pocos pasajeros esperando, seguramente por ser un horario poco habitual para compras, trámites y cuestiones laborales.

Así, el 102 C siguió con su recorrido sin mayores dificultades, llegando a la Rotonda a las 13.50. Sólo diez minutos después, a las 14 en punto, el colectivo paró en avenida Ferré y Chacabuco, donde subieron algunas personas, completando unos 15 pasajeros en total.

La entrada al centro resultó, como era de esperar, mucho menos engorrosa que la salida al mediodía. El coche ingresó por La Rioja y llegó a plaza Vera a las 14.20, casi dos horas después de haber iniciado el viaje de este matutino.

La extensión de la ciudad y la asignación de un sólo ramal para toda la zona Este hacen que el 102 C sea un ramal muy utilizado, generándose complicaciones particulares, además de las deficiencias que tiene, desde hace tiempo, el servicio de transporte público capitalino.