Cómo trabajará Aguas de Corrientes durante el feriado de su sector

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Sanitarista, la empresa Aguas de Corrientes comunicó que este viernes 15 de mayo sus oficinas comerciales de toda la provincia no abrirán sus puertas.

No obstante, la compañía ratificó que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento funcionará con total normalidad, manteniendo operativos los canales digitales y de atención telefónica para los usuarios.

Cierre de oficinas y atención al usuario

Con motivo de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, el viernes será de asueto para el personal administrativo.

Oficinas comerciales: permanecerán cerradas durante todo el día viernes.

Guardias técnicas: el servicio de agua y cloacas se mantendrá sin interrupciones, operando las 24 horas como es habitual.

Gestiones digitales: los usuarios que necesiten realizar trámites o consultas podrán hacerlo a través de la App oficial, la web www.aguasdecorrientes.com o mediante el Contact Center por WhatsApp al 379 5077777.

Una fecha con historia y salud pública

La celebración rinde homenaje a un hito fundamental para la sanidad en Argentina.

La fecha recuerda la inauguración de las primeras obras de salubridad en la Ciudad de Buenos Aires en 1874, una respuesta urgente tras la devastadora epidemia de fiebre amarilla de 1871.

En Corrientes, la historia también tiene raíces profundas. El servicio en la ciudad de Corrientes se remonta a 1905, cuando se habilitó la Planta Potabilizadora y una red que inicialmente abastecía a 7.500 vecinos.

Un salto tecnológico importante se dio en 1929, cuando se incorporó energía eléctrica para potenciar el funcionamiento de los equipos de distribución.

El rol esencial del sanitarista

Desde la empresa aprovecharon la oportunidad para reconocer la labor diaria de sus trabajadores.

La tarea del sanitarista es considerada una pieza clave en la preservación de la salud pública, asegurando la continuidad de un servicio esencial que impacta directamente en la calidad de vida de los correntinos, garantizando que el agua potable llegue a cada hogar los 365 días del año.