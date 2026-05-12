Corrientes: decomisaron pescados fuera de medida y especies protegidas

La Policía de Corrientes informó que lunes incautó pesca ilegal en la ciudad Capital en un operativo de control.

Sobre Ruta Nacional N° 12 se desplegó un control de vehicular y de identificación de personas, en donde se encontró piezas producto de la pesca ilegal.

El primer procedimiento ocurrió alrededor de las 19, cuando se detuvo la marcha de un automóvil Fiat Cronos conducido por un hombre mayor de edad.

Tras inspeccionar una conservadora en el interior del vehículo, se hallaron:

Siete ejemplares de bogas.

Un sábalo.

Equipamiento: se procedió al secuestro de una caña con reel.

La infracción se encuadró en el Decreto Ley N° 1304/78, debido a que las piezas se encontraban fuera de la medida permitida y bajo condiciones de tenencia prohibidas.

El segundo caso se produjo en la misma franja horaria, cuando se interceptó un Chevrolet Corsa.

El decomiso en este vehúculo incluyó especies de alto valor de conservación:

Un dorado.

Cinco bogas.

Dos salmones.

Equipamiento: se incautó una caña de pescar adicional.

Al igual que en el caso anterior, las piezas no respetaban las dimensiones mínimas para su captura o pertenecían a especies protegidas por la normativa provincial vigente.

Ambos operativos contaron con la participación directa del personal de Recursos Naturales, quienes labraron las actas de infracción correspondientes.

Los elementos secuestrados y las especies decomisadas quedaron a disposición de las autoridades para continuar con los trámites administrativos y legales de rigor.