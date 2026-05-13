Corrientes: clausuran una carnicería por tener cortes en descomposición para la venta

La Policía de Corrientes informó que el martes decomisó más 120 kilos de carne no apta para el consumo en la localidad de Loreto.

La intervención se dio como parte de las tareas preventivas que desarrolla la Policía para combatir la faena clandestina.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en colaboración con la Comisaría de Loreto y el área de Bromatología municipal, bajo la supervisión técnica del médico veterinario José Augusto Gómez.

Graves irregularidades y riesgo sanitario

Al ingresar a una carnicería local, los inspectores se encontraron con un escenario alarmante que ponía en riesgo directo a los consumidores.

Entre las faltas más graves detectadas se detallaron:

Estado de los productos: cortes en avanzado estado de descomposición .

Falta de trazabilidad: productos sin los sellos sanitarios obligatorios que acrediten su origen legal y aptitud.

Higiene deficiente: condiciones sanitarias precarias en el área de almacenamiento y despacho .

Situación legal: el local no contaba con la habilitación comercial correspondiente para operar.

Decomiso, incineración y clausura

Ante la peligrosidad de la mercadería, las autoridades procedieron al secuestro de más de 120 kilogramos de carne.

Para garantizar que no regrese al circuito comercial, los productos fueron trasladados al matadero municipal, donde se realizó su desnaturalización total mediante incineración.

Asimismo, los funcionarios de Bromatología dispusieron la clausura administrativa del local y se iniciaron las actuaciones legales de rigor por infracción a las normativas de salud pública vigentes.

Protección de la salud pública

Desde la fuerza destacaron que estos controles de fiscalización son permanentes en toda la región.

El objetivo es doble: por un lado, desalentar el abigeato al cortar los canales de comercialización de la faena clandestina y, por otro, asegurar que los alimentos que llegan a la familia correntina cumplan con todos los estándares de seguridad alimentaria.