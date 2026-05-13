Corrientes: buscan una familia para una niña de 12 años que sueña con un hogar

La Justicia de Corrientes, a través del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro, a cargo del doctor Alfredo Hernán Behr, ha iniciado una búsqueda especial.

Se trata de una convocatoria pública para encontrar un hogar para una niña de 12 años que reside en un dispositivo de cuidados desde 2021.

El objetivo primordial es hallar una familia que pueda responder a sus necesidades específicas de cuidado y contención, permitiéndole crecer en un ambiente de estabilidad que potencie su desarrollo personal y emocional.

Perfil: autonomía, arte y sociabilidad

Quienes conviven diariamente con ella la describen como una niña sumamente sociable y predispuesta.

Actualmente asiste a una Escuela Especial con sistema plurigrado y cuenta con apoyo escolar, demostrando una gran capacidad de vinculación con sus pares.

Intereses: le apasiona la pintura y participar activamente en tareas cotidianas como la cocina y la organización del hogar .

Personalidad: es colaborativa , autónoma en sus actividades diarias y posee una notable facilidad para adaptarse a nuevos espacios y dinámicas familiares.

Salud: cuenta con un diagnóstico de retraso madurativo, pero su entorno destaca que, con compromiso y dedicación, tiene todas las herramientas para seguir cumpliendo sus metas.

El valor de los vínculos fraternales

Un aspecto central de esta convocatoria es el respeto por la historia de la niña.

Aunque la búsqueda es individual, ella tiene dos hermanos con los que desea mantener el contacto.

El Poder Judicial subraya que la familia que decida postularse debe tener la apertura y el corazón para permitir que estos lazos afectivos perduren en el tiempo, entendiendo que son parte esencial de su identidad.

¿Cómo postularse para cambiar una historia?

La adopción de niños y adolescentes es un acto de amor que transforma vidas.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes) invita a los interesados a reflexionar sobre esta posibilidad.

Pasos para la inscripción: