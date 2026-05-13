La millonaria oferta que uno de los finalistas de la Champions prepara por Julián Álvarez

El Paris Saint-Germain evalúa una fuerte ofensiva para incorporar a Julián Álvarez en el próximo mercado de pases. El club francés, que disputa la final de la Uefa Champions League ante el Arsenal, ya proyecta movimientos para reforzar su plantel.

Según reportes de la prensa europea, el PSG estaría dispuesto a presentar una oferta global cercana a los 150 millones de euros. El monto incluiría una combinación de dinero en efectivo y futbolistas como parte de la operación.

El medio Actufoot señaló que la propuesta podría contemplar unos 50 millones de euros en efectivo. Además, se sumarían jugadores como Gonçalo Ramos y Kang-In Lee dentro del intercambio con Atlético de Madrid.

De esta manera, el delantero argentino aparece como una prioridad deportiva para el proyecto de Luis Enrique. En paralelo, se menciona una mejora salarial significativa en caso de avanzar la negociación: 10 millones de euros por temporada para la "Araña".

El futuro del jugador de la Selección

Julián Álvarez, actualmente en Atlético de Madrid, se mantiene enfocado en la temporada y en sus objetivos deportivos. El atacante forma parte de la prelista de Lionel Scaloni para disputar el Mundial con la Selección Argentina.

El ex River y Manchester City evitó confirmar su futuro ante los rumores de traspaso. En ese contexto, señaló que se mantiene concentrado en el presente y su rendimiento en el club español: "¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar".

Por ahora, el delantero continúa vinculado al equipo colchonero. Su situación podría definirse una vez finalizada la temporada y su participación en el próximo Mundial.

Con información de TyC Sports.