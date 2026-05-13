Corrientes: Claudio Polich recorrió las obras en el Parque Mitre y resaltó las mejoras integrales

La Municipalidad de Corrientes avanza con las obras de mejora en el Parque Mitre, uno de los espacios públicos más utilizados de la ciudad. El plan contempla intervenciones integrales para optimizar la infraestructura al mismo tiempo que se brinda mayor seguridad y comodidad.

Durante una recorrida por el predio, el intendente Claudio Polich destacó la importancia de recuperar y fortalecer los espacios verdes de la capital. “Queremos jerarquizar los espacios públicos de la ciudad, haciéndolos útiles y seguros para las familias”, señaló.

De qué tratan las obras

Los trabajos se enfocan en intervenir y mejorar la funcionalidad de los distintos sectores para la revalorización de la infraestructura del lugar. Las obras incluyen:

Reparación y reemplazo de mobiliario urbano

Mejoras en el alumbrado público

Recuperación de senderos y caminos internos

Refacciones en los baños públicos

Polich remarcó que las tareas son ejecutadas íntegramente con recursos y personal de la Municipalidad. Además, remarcó que forman parte de un plan más amplio de recuperación de espacios comunes en distintos barrios de la ciudad.

Accesibilidad y nuevos sectores

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, detalló que actualmente se incorporan rampas de accesibilidad en caminos y esquinas del parque. A su vez, se colocan pisos de goma en las áreas de juegos destinadas a los niños.

El funcionario sostuvo que el objetivo es mejorar la calidad de los espacios públicos y fomentar su uso por parte de la comunidad. También se confirmó que próximamente comenzarán obras en la plaza del barrio Anahí y reformas integrales en el barrio Pirayuí.