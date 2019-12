Miriam Jara acusó a Lorena Encina de matar a Tichellio

Miriam Jara acusó hoy a Lorena Encina de ser la autora del crimen de Gabriel Tichellio, un penintenciario de 32 años que fue asesinado el 26 de julio del 2018 en su vivienda del barrio 147 viviendas de esta capital. Lo hizo ante el Tribunal Oral Penal N° 1 integrado por los jueces Ana del Carmen Figueredo; Cynthia Godoy Prat y Raúl Guerin.

En su relato, Jara dio detalles de cómo se había desarrollado el asesinato y reconoció haber estado en la casa de la pareja horas antes de lo ocurrido.

"Cuando llegó el marido no me quedó otra que meterme en el garage y los escuché discutir. Él le tiraba cosas a Lorena, le reclamaba que estaba con una mujer y le preguntaba quién era yo", afirmó.

La imputada aseguró que mientras se encontraba escondida, escuchó que Encina le había manifestado a Tichiello sus intenciones de separarse, por lo que él la había amenazado que de hacerlo "le pasaría con su auto por arriba a ella y a sus hijos". Luego explicó que hubo un tiempo de silencio hasta que Encina la hizo subir a la habitación.

Es allí donde, según afirmó, encontró la escena del crimen. "La campera de ella tenía sangre. Me pidió ayuda, que no la deje sola, que lo haga por ella y los chicos. Yo la ayude pero yo no lo maté", dijo.

Seguidamente la acusada dio detalles de cómo sacaron el cuerpo de la casa y lo trasladaron en un Renault Kangoo hasta un descampado por Avenida Maipú. También manifestó cómo armaron la escena, llevándose la billetera y la frazada que cubría al cuerpo, elementos que arrojaron metros después.

El Tribunal no elevó ninguna pregunta sólo escuchó el relato.

Anteriormente Romina Tichellio, hermana de la víctima, y un vecino llamado Horacio Azula también declararon ante el TOP aportando información importante.

Por su parte, Romina Tichellio, comentó cómo fue el proceso de buscar a su hermano a quien creía desaparecido hasta enterarse de lo sucedido.

Expresó que lo busco por diferentes lugares como comisarías y hospitales hasta que en la Comisaría Octava, le manifestaron en la madrugada del 27 de julio que habían encontrado el cuerpo de su hermano.

La mujer respondió preguntas del fiscal como también de la defensa de las imputadas.

Hermindo González, abogado querellante de la familia de la víctima, opinó sobre la declaración de Miriam Jara y afirmó que se trató de "un relato amañado y poco creíble". Teniendo en cuenta el material probatorio que "la acorrala", González dijo que la imputada intenta "deslindar responsabilidades".

Asimismo aseguró que la declaración sirve para "terminar de reconstuir" realmente cómo fue el hecho.

En cuanto a la violencia de género que Jara aseguró que vivía Lencina, el letrado informó a ellitoral.com.ar que "no se encuentran registros de la acreditación" de los dichos.

"Las dos imputadas siguen en su posición de ocultar, de desvirtuar la información y de engañar a la justicia negando la participación en el mismo. Vamos a trabajar en la construcción de los elementos que acrediten que no es así y que fueron las autoras", precisó.

La próxima audiencia será el próximo miércoles 11 y los alegatos el 17 de diciembre.

El caso

Gabriel Tichellio era un agente penitenciario de 32 años. El 26 de junio de 2018 dormía la siesta cuando fue asesinado de un golpe en la cabeza con un elemento contundente.

Luego se trasladó el cadáver en una camioneta donde fue encontrado muerto a la madrugada siguiente.

Desde entonces Encinas y Jara están detenidas en el Instituto Pelletier acusadas de haber cometido el crimen.