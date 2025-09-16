A un mes de su apertura, el Pediátrico de Goya ya realizó casi 3 mil atenciones

El Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” de Goya, inaugurado en agosto por el gobernador Gustavo Valdés junto al ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, ya se posiciona como un centro clave para la atención infantil en la región. En su primer mes de funcionamiento, la institución registró casi 3 mil atenciones.

La directora del nosocomio, Valeria Agostina Heine, detalló que durante este período se concretaron 1839 atenciones ambulatorias, 869 consultas programadas, 35 atenciones en Emergencia, 178 internaciones y 35 consultas con especialistas en áreas como otorrinolaringología, neurología y nefrología. La mayoría de los casos correspondió a cuadros respiratorios.

El hospital, dependiente del Ministerio de Salud Pública, se ubica en avenida Tomás Mazzanti al 550 y se consolida como un proyecto estratégico para fortalecer la infraestructura de atención médica pediátrica en el interior provincial.

Un edificio moderno y funcional

La institución cuenta con un edificio de 1.700 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

En la planta baja se encuentran los consultorios externos con turnos programados y el área de Emergencia , organizada bajo el sistema de triage para optimizar la atención.

En la planta alta funcionan los sectores de internación general e intermedia, lo que permite un abordaje diferenciado según la complejidad de cada paciente.

El hospital dispone además de cinco camas de internación abreviada y 30 de internación general, lo que lo convierte en un centro preparado para dar respuesta a la creciente demanda de atención pediátrica en la zona.