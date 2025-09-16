Hallaron muerto al sereno que había desaparecido en Santo Tomé

A más de 20 días de su enigmática desaparición, este martes hallaron el cuerpo sin vida de Alberto Camargo (55), el sereno que desapareció a fines de agosto en la Estancia “Doña Benita”, situada a unos 60 kilómetros de Santo Tomé.



El hecho desorientó a los investigadores después de la denuncia radicada por quienes lo habían contratado para cuidar el casco de la estancia. Indicaron que el martes 26 de agosto lo llevaron al lugar y que el jueves 28 cuando fueron de nuevo, ya no estaba.



Resultó infructuoso todo intento por localizarlo y ante ello hicieron la denuncia por desaparición de persona.

Desde ese momento, se llevaron a cabo intensas búsquedas, rastrillajes sin resultados. Trabajó personal de la Comisaría Primera de Santo Tomé, Bomberos, y hasta drones de Defensa Civil de la Provincia.



Los primeros informes dan cuenta que el cuerpo sin vida de Camargo apareció a unos 30 kilómetros de la estancia donde fue visto por última vez y que se encontraba en avanzado estado de descomposición, que da cuenta de que llevaba varios días de fallecido.

La Fiscalía en turno dispuso la realización de un chequo para obtener un informe médico forense para confirmar la causal del deceso.

