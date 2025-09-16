Una confusión de pipeta produjo intoxicación en dos gatos, piden ayuda para su atención

Dos gatos de apenas cuatro meses recibieron por error una pipeta para perros y permanecen internados. Las organizaciones Colonia Michis y Ayudando Animales Corrientes piden ayuda para costear el tratamiento. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando los animales comenzaron a presentar síntomas graves de intoxicación.

Una confusión que desencadenó en intoxicación

“Fue un accidente con una pipeta. Los gatitos, en vez de recibir una pipeta para gatos, recibieron una pipeta para perros la cual es tóxica para ellos”, explicó a El Litoral, Quimey D’Aloi, integrante de Colonia Michis.

“De urgencia fuimos a veterinaria, en la cual la atención fue de $290.000 y los veterinarios luego nos dijeron que no tenían el antídoto”, relató D’Aloi.

Ante la falta de respuesta, firmaron un alta voluntaria y buscó una segunda opinión.

“Los gatitos seguían muy graves y es dinero que no tenemos. Sacamos un préstamo para cubrir eso porque no contábamos con esa plata, lo principal era salvarles la vida, tenemos que seguir cubriendo lo que es traslados, atención, alimento y tenemos que ver cómo se hace con el tema del antídoto porque nos dijeron que es difícil de conseguir”, lamentó.

Actualmente, los felinos están bajo tratamiento en veterinaria La Jungla, aunque el cuadro continúa siendo delicado.

“Siguen con convulsiones, estamos actuando en consecuencia de lo sucedido con la pipeta y haciendo todo lo posible para poder salvarles la vida. Estimamos que junto con lo del préstamo más todo lo de ahora tenemos que juntar $500.000 para saldar todo”, agregó.

Cómo colaborar

Desde Colonia Michis y Ayudando Animales, organizaciones que se hicieron cargo del caso, piden colaboración para sostener los gastos médicos. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del alias gatitos.colonias (a nombre de Noara Celine Sandoval). También se puede solicitar más información en la cuenta de Instagram @coloniamichis o al teléfono 3794787354.