Automóvil despistó en la Autovía 14 y cayó a un canal de desagüe

Cerca de las 23.30 del lunes despistó un automóvil con tres personas a bordo en el kilómetro 372 de la Autovía "Gervasio Artigas" de la Ruta Nacional 14, en cercanías a la localidad de Juan Pujol.



Por fortuna ninguno de los ocupantes resultó lesionado, aunque el vehículo acabó en un canal de desagüe que corre paralelo al corredor vial, según detallaron fuentes policiales.

Esa noche recibieron un llamado de emergencia al Sistema Integral de Seguridad SIS 911 que alertaba a las autoridades sobre el despiste del vehículo, tras lo cual dirigió rápidamente una comitiva policial.



Confirmaron que el automóvil involucrado transitaba en dirección Sur-Norte, y era conducido por un hombre mayor de edad, de apellido Carabajal, acompañado por otros dos adultos mayores, ambos de apellido Sandival.



Por causas que se desconocen el chofer perdió el control del vehículo, que salió despedido de la carpeta asfáltica.

Gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, se brindó asistencia en la verificación del estado mecánico del vehículo.



Además, un integrante de la Prefectura Naval, que se encontraba franco de servicio, se unió a la tarea de rescate, junto con choferes de transporte que detuvieron su marcha, al observar el despliegue policial.