El PJ fue el partido con más votos en Goya

El Partido Justicialista recuperó el primer lugar, en el Municipio de Goya, entre las distintas fuerzas políticas que participaron de las elecciones del 31 de agosto, de acuerdo al escrutinio definitivo. La UCR fue el segundo partido con más votos y en tercer termino se ubicó Encuentro Liberal (ELI), según comunicó el peronismo a través de un comunicado.

"Un gran crecimiento electoral experimentó el Partido Justicialista, en las elecciones del pasado 31 de agosto, que lo volvió a posicionar en el primer lugar, en el Municipio de Goya, de acuerdo al escrutinio dado a conocer por la Junta Electoral provincial.

El PJ goyano, (Lista 2) que llevó como candidato a Intendente a Lisandro Paleari, logró para esa categoría 9.696 votos, el 20.72 %, del total, en tanto que la Unión Cívica Radical, (Lista 3) que postuló Mariano Hormaechea (obtuvo su reelección con la alianza “Vamos Corrientes”), sumó 8.508 votos, el 18,18 %", explicaron en el comunicado.

"Fue notable -añadieron- el aumento en votos que tuvo el peronismo local este 2025, comparado con la elección municipal de 2023. Hace dos años cosechó el apoyo de 3.425 goyanos y en el último comicio el grupo de militantes y jóvenes dirigentes que se puso el partido al hombro y recorrió barrio por barrio y distintos parajes de la zona rural, consiguió el apoyo de 6.271 vecinos más para orillar casi los 9.700 sufragios".

Precisaron además que, "el tercer lugar, en cantidad de votos para la categoría de Intendente, fue para Encuentro Liberal (ELI - Lista 18), fuerza que propuso a “Pedrito” Cassani (compitió en alianza con La Libertad Avanza) y alcanzó los 2.100 sufragios, el 4.49 %".

"Al contrario del Partido Justicialista que incrementó en gran forma su caudal electoral, ELI tuvo una baja performance respecto al 2023, cuando obtuvo 6.146 votos y se constituyó entonces, en la segunda fuerza más votada por los goyanos", sostiene el parte de prensa distribuido en las últimas horas.

Detallaron que "en cuarto termino se ubicó el partido Cambio Austeridad y Progreso (CAP), unas de las fuerzas políticas que apoyó la candidatura de Samuel “Kike” Caneva que en el orden provincial integró la alianza ECO que postuló a Ricardo Colombi para la gobernación. El CAP (Lista 28) sumó 1.797votos, el 3.84% del total".

Y que "la quinta fuerza con mayor cantidad de voluntades fue el partido “Vamos Corrientes” (Lista 46). El espacio impulsado por Gustavo Valdés en las elecciones por la Gobernación en 2021 y que tras la ruptura con ECO pasó a ser el sello oficial de la alianza gobernante, logró 1.637 votos, el 3.50 % de los votos válidos".

Cabe señalar que en el Municipio de Goya estuvieron habilitadas 203 meses y votaron 49.703 personas, el 71.57 % del padrón.-