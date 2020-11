Valdés ponderó la lucha para salvar vidas y ratificó su rechazo a la ley de aborto

El gobernador Gustavo Valdés, durante su visita a los estudios de Mitre Corrientes y En el aire, destacó el trabajo que se viene realizando para hacer frente a la pandemia del coronavirus y ratificó su rechazo a la legalización de la interrupción del embarazo. “Lo dije siempre y no cambié nada: estamos a favor de la vida. Estamos luchando, estamos poniendo la mayor cantidad de recursos para salvar la mayor cantidad de vidas posible y lo vamos a seguir haciendo para seguir salvando vidas y más las personas por nacer”, sostuvo.

“No sé cuántos votos podría perder, pero estamos a favor de las dos vidas, es lo que creo y es mi posición y así como respeto la opinión de los otros, espero que respeten la mía”, indicó.

Y luego de que las mujeres peronistas solicitaran al interventor del Partido Justicialista que instruyera a los legisladores nacionales de su partido para que apoyen el proyecto de interrupción del embarazo, dado que la ley estaba incluida en la plataforma de campaña y las promesas se cumplen, Valdés en este sentido dijo que “esta es una convicción personal que no se vota por bloques, por mandatos, cada uno vota por convicción. Hay que respetar la opinión del otro, eso es ser demócrata, sino seríamos totalitarios: yo únicamente estoy de acuerdo con vos cuando pensás como yo. Eso es autoritarismo puro, liso y llano”, opinó el mandatario provincial al ser consultado sobre el proyecto nacional de interrupción del embarazo.

“Nosotros hoy estamos tratando de salvar vidas, tomando todas las medidas para evitar el número de contagios, sin duda tenemos errores y aciertos, pero le ponemos alma, corazón y vida para que estemos lo mejor posible, hacemos lo humanamente posible con el equipo de salud, seguridad y Municipalidad”.

“Pero no hay que relajarse, a nosotros nos está agarrando el pico en Capital y tenemos que tener el máximo cuidado, y si hay dudas deben acercarse a uno de los 31 centros que hay para hisoparse”, prosiguió y recalcó que “si hay síntomas o pierden el olfato, se acerque”. También solicitó a las personas de riesgo que no esperen en la casa varios días. “El que tenga síntomas debe tener atención inmediata. No hay que esperar a última hora”, indicó.

Y en este sentido, Valdés durante la entrevista se refirió además al informe epidemiológico, que arrojó ayer 378 nuevos contagios en la provincia, de los cuales 310 son de Capital: “Hoy (ayer) tuvimos una suba de 310, creemos que es porque las personas no fueron durante el fin de semana largo, y estamos aislando a los contactos; también tenemos más de 10 mil personas aisladas en Capital. Nosotros no debemos hacerlo con la policía, tenemos que tener el máximo de cuidado”. “Depende de nosotros exclusivamente, si no nos cuidamos va a pasar lo mismo, si nos cuidados vamos a tener otros números. No le echemos la culpa al Chaco, este es el comportamiento de los correntinos. Si aprendemos los hábitos vamos a estar bien, sino vamos a estar mal”, advirtió.

(MNR)