Apuran una conciliación obligatoria para que los colectivos vuelvan este viernes en Corrientes

Tras una jornada sin colectivos en la ciudad de Corrientes, este viernes el servicio de transporte urbano de pasajeros podría volver a funcionar luego de que se dicte la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector. La medida fue confirmada por fuentes oficiales al diario El Litoral.

Conflicto del transporte público

Luego de varias horas de negociación que duró hasta pasadas las 22, no se logró alcanzar un acuerdo entre las partes. Por lo que la medida de fuerza por parte de la UTA en el transporte urbano de pasajeros continúa en la ciudad de Corrientes, hasta que efectivamente se dicte conciliación.

Si bien aclararon que no existe aún un acuerdo salarial, se anticipó que la conciliación obligatoria será notificada durante la mañana de este viernes, lo que implica el levantamiento obligatorio del paro por un plazo de 15 días, período en el que las partes deberán continuar el diálogo.

El conflicto se desató por el pago parcial de los salarios, situación que llevó a la UTA a anunciar un paro por tiempo indeterminado. Como consecuencia, este jueves el servicio de transporte urbano no funcionó en la capital correntina, con excepción de las líneas 101 y 110 de la empresa Turismo Miramar.

La medida de fuerza había sido confirmada a este medio por José Luis Sabao, representante de la UTA en Corrientes, quien explicó que los pagos efectuados por las empresas “no alcanzan lo establecido en el acuerdo vigente”. “Depositaron algunos montos que no llegan al 50%, es por eso que mañana (por el jueves) vamos a paro”, había señalado.

Con la conciliación obligatoria en marcha, los colectivos volverán a circular mientras continúan las negociaciones.